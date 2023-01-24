В Амстердаме раздали 200 000 цветов в честь «Дня тюльпанов»

200 тысяч цветов бесплатно раздали в Амстердаме. Так в столице Нидерландов отметили «День тюльпанов». Ещё утром..
Дата загрузки: 2023-01-25
200 тысяч цветов бесплатно раздали в Амстердаме. Так в столице Нидерландов отметили «День тюльпанов». Ещё утром на Музейной площади появились грядки с тюльпанами разных сортов. Полдня ими любовались гости праздника, а потом началась раздача цветов.
Каждому желающему разрешили взять 20 тюльпанов вместе с луковицей. Теперь останется посадить их на своей клумбе.
[гостья праздника]:
«Очень мило. Такое случается не каждый день».
[гость праздника]:
«Это уникально. Обычно идёшь к флористу и платишь 30 евро или какую-нибудь другую сумму. А сейчас можно просто взять и забрать эти цветы».
Временный сад посетили примерно 18 тысяч человек. Цветы разобрали менее чем за три часа.
В Нидерландах «День тюльпанов» отмечают в конце января. Праздник предшествует сезону тюльпанов в стране. Раздачу цветов в Амстердаме устраивают с 2012 года. Перерыв был только в 21-м и 22-м годах из-за пандемии.
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