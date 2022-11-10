Вопреки законам физики: триал-райдер Фабио Вибмер вернулся с новыми трюками

С очередным набором трюков, бросающих вызов законам физики, вернулся австрийский триал-райдер Фабио Вибмер.

Съёмки проходили в основном летом этого года. Место действия разворачивалось по всему Лазурному берегу во Франции. Вибмер также выполнил трюки на вертолёте.

[Фабио Вибмер, триал-райдер]:

«Прыжки на велосипеде по лестнице, сальто назад или полёт на вертолёте. Это вдохновляло меня на трюки».

Видеоролик вышел через год после того, как спортсмен получил травмы лодыжки и плеча в результате аварии. Тогда он с командой снимал другое видео в лесу рядом с Инсбруком в Австрии.

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Фабио Вибмер – велогонщик, каскадёр и видеоблогер. Шесть лет назад он победил на чемпионате Австрии по скоростному спуску на маунтинбайках. С 2008 года снимает ролики и выкладывает их в Интернет. У него более семи миллионов подписчиков. Его видео в общей сложности просмотрели один миллиард 300 миллионов раз.

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