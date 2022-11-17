«Вторую кожу» для домов разработали в Германии

Этот дом в немецком городе Бохум скоро войдёт в число энергоэффективных зданий. Сейчас строители покрывают его..
Дата загрузки: 2022-11-17
[Эмануэль Гейзенберг, глава компании Ecoworks]:
«Сейчас идёт одна из первых подобных реконструкций в Германии. Это здание не видело ремонта 50 или 60 лет. Деревянные панели станут его «второй кожей»».
Раньше арендодатели не стремились утеплять дома. Считали это, скорее, приятным бонусом, чем необходимостью. Однако всё изменилось, когда наступил энергетический кризис, а также вышел новый закон о распределении сбора за выбросы CO2 между арендаторами и арендодателями в зависимости от энергоэффективности зданий.
Впрочем, утеплять дома весьма проблемно. Это занимает много времени, а рабочих не хватает. Компания Ecoworks разработала технологию, которая позволяет быстро делать деревянные панели с утеплителем. Плюс и в том, что на их монтаж не надо много рабочих.
Есть и другие преимущества.
[Эмануэль Гейзенберг, глава компании Ecoworks]:
«Это не только новый деревянный фасад. Мы также делаем изоляцию и вентиляцию. Кроме того, мы прокладываем снаружи здания электропроводку, а также трубы для горечей воды и отопления. Больше не надо тянуть провода и прокладывать трубы внутри здания. Всё можно провести в квартиру снаружи».
На здания приходится 35% общего энергопотребления в Германии. В стране насчитывается 19 миллионов жилых домов. Почти треть из них имеют очень низкий показатель энергоэффективности, либо он близок к этому значению.
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