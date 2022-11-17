«Вторую кожу» для домов разработали в Германии

Этот дом в немецком городе Бохум скоро войдёт в число энергоэффективных зданий. Сейчас строители покрывают его..

[Эмануэль Гейзенберг, глава компании Ecoworks]:

«Сейчас идёт одна из первых подобных реконструкций в Германии. Это здание не видело ремонта 50 или 60 лет. Деревянные панели станут его «второй кожей»».

Этот дом в немецком городе Бохум скоро войдёт в число энергоэффективных зданий. Сейчас строители покрывают его специальными деревянными панелями с теплоизоляцией из целлюлозы. Это позволит уменьшить потребление электричества на 70-80 процентов. Ремонт делает берлинский стартап Ecoworks.

Раньше арендодатели не стремились утеплять дома. Считали это, скорее, приятным бонусом, чем необходимостью. Однако всё изменилось, когда наступил энергетический кризис, а также вышел новый закон о распределении сбора за выбросы CO2 между арендаторами и арендодателями в зависимости от энергоэффективности зданий.

Впрочем, утеплять дома весьма проблемно. Это занимает много времени, а рабочих не хватает. Компания Ecoworks разработала технологию, которая позволяет быстро делать деревянные панели с утеплителем. Плюс и в том, что на их монтаж не надо много рабочих.

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Есть и другие преимущества.

[Эмануэль Гейзенберг, глава компании Ecoworks]:

«Это не только новый деревянный фасад. Мы также делаем изоляцию и вентиляцию. Кроме того, мы прокладываем снаружи здания электропроводку, а также трубы для горечей воды и отопления. Больше не надо тянуть провода и прокладывать трубы внутри здания. Всё можно провести в квартиру снаружи».

На здания приходится 35% общего энергопотребления в Германии. В стране насчитывается 19 миллионов жилых домов. Почти треть из них имеют очень низкий показатель энергоэффективности, либо он близок к этому значению.

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