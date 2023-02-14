«Мы замерзаем»: турки и сирийцы спят на улицах и просят построить крепкие дома

Спасатели достают 13-летнего подростка из-под обломков рухнувшего здания в южной области Хатай в Турции. Мальчик пробыл там 182 часа, то есть больше недели. На кадрах видно, что ребёнок держит спасателя за руку, пока его на носилках доставляют в машину скорой помощи.

А эту девочку нашли в городе Адыяман. Ей примерно 4-6 лет. Ждала помощи тоже больше недели. Теперь команды пытаются добраться до её старшей сестры.

Такие чудесные спасения бывают всё реже. В некоторых районах было решено прекратить поисковые операции и начать разбор завалов. Общее число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений превышает 37 тысяч человек. Цифра быстро растёт.

Но всё же во многих районах операции продолжаются. С помощью тепловизионных камер и лопат спасатели в Кахраманмараше ищут как минимум двух выживших.

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[Бурджу Балдов, член добровольной медицинской бригады]:«Мы видели их с помощью тепловизоров: и вчера, и сегодня. Они всё ещё живы и в хорошем состоянии, поскольку мы улавливаем их тепло и можем понять их состояние. Так что это уже чудо».

Более суток спасатели тщательно удаляют обломки, углубляют туннель и приближаются к людям.

[Бурджу Балдов, член добровольной медицинской бригады]:«Здание внутри очень опасно обрушено… Так что, как мы говорим в Турции, мы «копаем ногтями», очень-очень медленно».

160 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из зоны бедствия. Ещё около миллиона остаются во временных убежищах или просто на улицах. И упаднические настроения среди людей продолжают расти.

Это турецкий город Адыяман. Местные жители говорят, что их условия жизни очень плохие.

[Сердар Инан, выживший]:«Эта неделя была ужасной. Мы в отчаянии. В первые три дня никакой гуманитарной помощи не было. Она вместе с оборудованием начала прибывать только на третий день». [Хабибе Полат, выжившая]:«Мы в ужасных условиях. Мы замерзаем. Спим во дворе мечети, не можем найти убежища. Воды и электричества нет. Все наши дети заболели».

Теперь всё больше вопросов вызывает качество строительства домов в Турции.

[Салиха Полат, выжившая]:«По крайней мере, нужно построить крепкие дома, и нужно провести расследование. Тут не ценят человеческую жизнь».

В регионе растут опасения по поводу распространения инфекций. Министр здравоохранения Турции объявил, что в зону землетрясения отправлены вакцины от бешенства и столбняка и что там начали работать передвижные аптеки.

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