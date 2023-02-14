«Мы замерзаем»: турки и сирийцы спят на улицах и просят построить крепкие дома

Спасатели достают 13-летнего подростка из-под обломков рухнувшего здания в южной области Хатай в Турции. Мальчик пробыл..
Дата загрузки: 2023-02-14
А эту девочку нашли в городе Адыяман. Ей примерно 4-6 лет. Ждала помощи тоже больше недели. Теперь команды пытаются добраться до её старшей сестры.
Такие чудесные спасения бывают всё реже. В некоторых районах было решено прекратить поисковые операции и начать разбор завалов. Общее число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений превышает 37 тысяч человек. Цифра быстро растёт.
Но всё же во многих районах операции продолжаются. С помощью тепловизионных камер и лопат спасатели в Кахраманмараше ищут как минимум двух выживших.[Бурджу Балдов, член добровольной медицинской бригады]:
«Мы видели их с помощью тепловизоров: и вчера, и сегодня. Они всё ещё живы и в хорошем состоянии, поскольку мы улавливаем их тепло и можем понять их состояние. Так что это уже чудо».
Более суток спасатели тщательно удаляют обломки, углубляют туннель и приближаются к людям.[Бурджу Балдов, член добровольной медицинской бригады]:
«Здание внутри очень опасно обрушено… Так что, как мы говорим в Турции, мы «копаем ногтями», очень-очень медленно».
160 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из зоны бедствия. Ещё около миллиона остаются во временных убежищах или просто на улицах. И упаднические настроения среди людей продолжают расти.
Это турецкий город Адыяман. Местные жители говорят, что их условия жизни очень плохие.[Сердар Инан, выживший]:
«Эта неделя была ужасной. Мы в отчаянии. В первые три дня никакой гуманитарной помощи не было. Она вместе с оборудованием начала прибывать только на третий день». [Хабибе Полат, выжившая]:
«Мы в ужасных условиях. Мы замерзаем. Спим во дворе мечети, не можем найти убежища. Воды и электричества нет. Все наши дети заболели».
Теперь всё больше вопросов вызывает качество строительства домов в Турции.[Салиха Полат, выжившая]:
«По крайней мере, нужно построить крепкие дома, и нужно провести расследование. Тут не ценят человеческую жизнь».
В регионе растут опасения по поводу распространения инфекций. Министр здравоохранения Турции объявил, что в зону землетрясения отправлены вакцины от бешенства и столбняка и что там начали работать передвижные аптеки.
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