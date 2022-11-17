Юный чилиец сам нарисовал альбом ЧМ-2022, чтобы не обременять родителей

Чилийский подросток своими руками сделал альбом, посвящённый Чемпионату мира по футболу в Катаре. 12-летний Гастон, как..
Дата загрузки: 2022-11-17
Но за 500 стикеров в интернет-магазине просят больше 100 долларов.
[Гастон Гамбоа, футбольный болельщик]:
«Нас трое детей в семье, так что я не могу позволить себе такую роскошь. Я не один, поэтому не хотел обременять родителей».
Находчивый подросток решил сам нарисовать все наклейки с игроками. Не забыл и про своих кумиров.
[Гастон Гамбоа, футбольный болельщик]:
«Больше всего мне нравятся (Лионель) Месси и Луис Суарес. Я нарисовал (Суареса) так, что видны зубы. Он иногда так злится во время матчей, что кусает игроков».
На всю работу у Гастона ушло два месяца. Оригинальный альбом состоит из 80 страниц. В нём представлены 32 команды-участницы Кубка мира в Катаре. К альбому выпущено 670 наклеек и карточек.
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