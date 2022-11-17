Чилийский подросток своими руками сделал альбом, посвящённый Чемпионату мира по футболу в Катаре. 12-летний Гастон, как..

Юный чилиец сам нарисовал альбом ЧМ-2022, чтобы не обременять родителей

Чилийский подросток своими руками сделал альбом, посвящённый Чемпионату мира по футболу в Катаре. 12-летний Гастон, как и многие его сверстники, – страстный футбольный болельщик. Альбом с наклейками игроков для него – лучший сувенир.

Но за 500 стикеров в интернет-магазине просят больше 100 долларов.

[Гастон Гамбоа, футбольный болельщик]:

«Нас трое детей в семье, так что я не могу позволить себе такую роскошь. Я не один, поэтому не хотел обременять родителей».

Находчивый подросток решил сам нарисовать все наклейки с игроками. Не забыл и про своих кумиров.

[Гастон Гамбоа, футбольный болельщик]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Больше всего мне нравятся (Лионель) Месси и Луис Суарес. Я нарисовал (Суареса) так, что видны зубы. Он иногда так злится во время матчей, что кусает игроков».

На всю работу у Гастона ушло два месяца. Оригинальный альбом состоит из 80 страниц. В нём представлены 32 команды-участницы Кубка мира в Катаре. К альбому выпущено 670 наклеек и карточек.

Короткая ссылка на эту страницу: