Это первый в мире исследовательский центр для испытания жилых домов. Его построили на территории Солфордского университета..

Первый в мире центр для испытания жилых домов, где управляют погодой

Это первый в мире исследовательский центр для испытания жилых домов. Его построили на территории Солфордского университета в Великобритании. Здесь можно управлять погодой, создавая экстремальные условия.

Сейчас в центре тестируют два дома, построенные разными компаниями. Здания пройдут испытания ветром, солнцем дождём и снегом. Температуру здесь можно понизить до минус 20 градусов и повысить до плюс 40.

[Уилл Свон, сотрудник Солфордского университета]:

«Мы хотим знать, как здания будут выполнять свои функции сейчас и в будущем. Хотим достичь высокой энергоэффективности и нулевых выбросов».

Исследователи проверяют разные системы вентиляции, а также отопления, включая тепловые насосы и инфракрасные обогреватели. Так хотят выяснить, что эффективнее и потребляет меньше энергии.

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[Оливер Новакович, сотрудник компании Barratt]:

«Мы проверяем, какие условия жизни будут в доме для людей и главное – для наших клиентов. Затем мы тестируем, как на здании отражаются разные внешние погодные условия. А затем, что наиболее важно, – как всё это взаимодействует с тем, что внутри дома».

Специалисты также будут экспериментировать с изоляцией. Например, эта стена выглядит как кирпичная. Но на самом деле она сделана из деревянного каркаса и разных изолирующих материалов.

[Том Кокс, сотрудник компании Saint-Gobain]:

«Вы видите относительно тонкую конструкцию, очень лёгкую и устойчивую, и очень эффективную с точки зрения теплоизоляции. Она словно окутывает дом тёплым и непромокающим одеялом».

Эти два дома будут тестировать в центре несколько лет. Потом такую возможность получат здания других компаний.

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