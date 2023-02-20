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Во Франции сносят многоэтажный дом, пока его не поглотило море

Во Франции сносят многоэтажный дом, пока его не поглотило море

Этот многоквартирный комплекс находится на берегу атлантического побережья Франции. Когда его построили в 60-х годах прошлого..

Дата загрузки: 2023-02-21

Во Франции сносят многоэтажный дом, пока его не поглотило море
Этот многоквартирный комплекс находится на берегу атлантического побережья Франции. Когда его построили в 60-х годах прошлого века, до воды от него было 200 метров.

Теперь 80-квартирное здание всего в нескольких метрах от берега.

Местные власти уже начали сносить строение, пока его фундамент окончательно не размыла вода, и оно не рухнуло.

[Жан-Мари Комбё, местный житель]:
«Вскоре исчезнет один из символов Сулак-Сюр-Мера. Он был частью нас. Теперь уходит. Его должен был поглотить океан».

Коммуна Сулак-Сюр-Мер страдает от сильнейшей прибрежной эрозии во всей Франции. Пляжи исчезают со скоростью почти 2,5 метра в год.

Жителей этого комплекса решили выселить ещё в 2014 году.

90-летняя Жаклин была последней, кто покинул здание.

[Жаклин Гандуан, местная жительница]:
«Счастливые воспоминания останутся со мной. Конечно, выселение немного портит впечатление, но у меня остались хорошие воспоминания. Закаты, рассветы, тихая чашка кофе на балконе».

После переселения жителей власти начали длительный процесс удаления асбеста и инженерных сетей, прежде чем начать снос в феврале 2023 года.

Комплекс изначально строили как отель. Это типичный пример обширной застройки прибрежных территорий во второй половине XX века. В то время городские планировщики обращали мало внимания на тот факт, что береговые линии динамичны и постоянно меняются.

По некоторым оценкам, сегодня во Франции есть около 50 000 жилых домов, которые к концу века придётся снести из-за наступления моря.
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