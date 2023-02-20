Этот многоквартирный комплекс находится на берегу атлантического побережья Франции. Когда его построили в 60-х годах прошлого..

Во Франции сносят многоэтажный дом, пока его не поглотило море

Этот многоквартирный комплекс находится на берегу атлантического побережья Франции. Когда его построили в 60-х годах прошлого века, до воды от него было 200 метров.

Теперь 80-квартирное здание всего в нескольких метрах от берега.

Местные власти уже начали сносить строение, пока его фундамент окончательно не размыла вода, и оно не рухнуло.

[Жан-Мари Комбё, местный житель]:

«Вскоре исчезнет один из символов Сулак-Сюр-Мера. Он был частью нас. Теперь уходит. Его должен был поглотить океан».

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Коммуна Сулак-Сюр-Мер страдает от сильнейшей прибрежной эрозии во всей Франции. Пляжи исчезают со скоростью почти 2,5 метра в год.

Жителей этого комплекса решили выселить ещё в 2014 году.

90-летняя Жаклин была последней, кто покинул здание.

[Жаклин Гандуан, местная жительница]:

«Счастливые воспоминания останутся со мной. Конечно, выселение немного портит впечатление, но у меня остались хорошие воспоминания. Закаты, рассветы, тихая чашка кофе на балконе».

После переселения жителей власти начали длительный процесс удаления асбеста и инженерных сетей, прежде чем начать снос в феврале 2023 года.

Комплекс изначально строили как отель. Это типичный пример обширной застройки прибрежных территорий во второй половине XX века. В то время городские планировщики обращали мало внимания на тот факт, что береговые линии динамичны и постоянно меняются.

По некоторым оценкам, сегодня во Франции есть около 50 000 жилых домов, которые к концу века придётся снести из-за наступления моря.

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