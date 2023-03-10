Рысья семья пришла на крыльцо дома. Уникальные фото

Тим Ньютон с рождения живёт на Аляске. Он фотографирует редких животных и пейзажи. В сентябре 2017 года ему даже не пришлось выходить из дома, чтобы сделать уникальные снимки.



На рассвете Тима разбудил странный шум на заднем дворе. Он подошёл к окну. «В двух метрах от меня сидел рысёнок. Он сидел и смотрел, как его братья и сёстры проносятся мимо», – вспоминает фотограф.



Тим был потрясён, увидев трёх рысят, играющих на крыльце. Он тут же схватил фотоаппарат и начал снимать из окна. «Они бегали туда-сюда, набрасываясь друг на друга. Я подумал: «Какая невероятная удача. Просто замечательно»», – рассказал Тим.



В дикой природе рыси редко попадаются на глаза людям. Обычно животные охотятся по ночам и в сумерках. Фотографировать рысью семью в комфорте дома для Тима стало захватывающим событием.



Мужчина успел сделать несколько снимков и думал, что на этом всё закончится. Но его ждал сюрприз. Приоткрыв дверь, он услышал мяуканье. Это мама-рысь, сидя в траве, звала котят. Фотограф увидел сразу всех рысят.



«Семь котят! Стоя возле двери, я фотографировал. Услышав щёлкающие звуки камеры, они подняли головы, – вспоминает Тим. – Вскоре рысята продолжили игру на крыльце, а потом резвились во дворе. Так продолжалось примерно час».



«Я пришёл к выводу, что рыси проводят один процент бодрствующей жизни в погоне за кроликами и 99 процентов – за своими детьми», – сказал Тим, после наблюдая за рысьей семьёй.

После этого случая рыси приходили поиграть ещё несколько раз: в ноябре, в декабре 2017 года и ещё один раз в январе 2018 года.