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Учёные ЕС: эта зима в Европе стала второй самой тёплой в истории

Учёные ЕС: эта зима в Европе стала второй самой тёплой в истории

Зима 2022-2023 годов в северном полушарии стала второй самой тёплой за всю историю наблюдений. А также..

Дата загрузки: 2023-03-09

Учёные ЕС: эта зима в Европе стала второй самой тёплой в истории
Зима 2022-2023 годов в северном полушарии стала второй самой тёплой за всю историю наблюдений. А также необычайно засушливой. С таким заявлением выступили учёные Европейского союза.

По их данным, особенно высокими температуры были в некоторых регионах восточной и северо-восточной Европы.

Голые склоны без снега омрачили рождественский лыжный сезон, а в Новый год было побито несколько температурных рекордов.

По словам учёных, в западной и юго-восточной Европе этой зимой было суше, чем обычно. В феврале в некоторых районах наблюдался рекордно низкий уровень влажности почвы.

Французское правительство призвало ввести в стране ограничения на потребление воды. В Италии также опасаются, что грядущим летом снова будет засуха. В прошлом году там уже вводили из-за этого чрезвычайную ситуацию.

Ученые из ЕС также сообщили, что в феврале антарктического морского льда стало рекордно мало для этого месяца. Его было на треть меньше среднего показателя.
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