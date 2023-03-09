Зима 2022-2023 годов в северном полушарии стала второй самой тёплой за всю историю наблюдений. А также..

Учёные ЕС: эта зима в Европе стала второй самой тёплой в истории

Зима 2022-2023 годов в северном полушарии стала второй самой тёплой за всю историю наблюдений. А также необычайно засушливой. С таким заявлением выступили учёные Европейского союза.

По их данным, особенно высокими температуры были в некоторых регионах восточной и северо-восточной Европы.

Голые склоны без снега омрачили рождественский лыжный сезон, а в Новый год было побито несколько температурных рекордов.

По словам учёных, в западной и юго-восточной Европе этой зимой было суше, чем обычно. В феврале в некоторых районах наблюдался рекордно низкий уровень влажности почвы.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Французское правительство призвало ввести в стране ограничения на потребление воды. В Италии также опасаются, что грядущим летом снова будет засуха. В прошлом году там уже вводили из-за этого чрезвычайную ситуацию.

Ученые из ЕС также сообщили, что в феврале антарктического морского льда стало рекордно мало для этого месяца. Его было на треть меньше среднего показателя.

Короткая ссылка на эту страницу: