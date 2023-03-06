Мальчик с миодистрофией тестирует умный костюм для подвижности рук

Британцу Алексу Халламу поставили диагноз миодистрофия Дюшенна незадолго до его 4-летия. Сейчас ему 16, и он..

Британцу Алексу Халламу поставили диагноз миодистрофия Дюшенна незадолго до его 4-летия. Сейчас ему 16, и он учится в школе в Лестершире. Живёт с родителями и сестрой.

Миодистрофия Дюшенна – это прогрессирующая генетическая болезнь. Она приводит к тому, что все мышцы тела постепенно ослабевают.

[Эмма Халлам, мама Алекса]:

«Сначала это затрагивает ноги. Ходить становится сложно. Он никогда не мог бегать. Прыгать и тому подобное тоже стало сложно. В 7-10 лет болезнь перешла на туловище и руки. Потом она захватит всё тело».

В настоящее время лекарств от миодистрофии Дюшенна нет. Но достижения в области технологий позволяют таким детям, как Алекс, вести более удобную жизнь.

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Так, несколько британских компаний и лабораторий объединились, чтобы создать костюм SMART. Он призван помочь людям с миодистрофией Дюшенна двигать руками и выполнять повседневные задачи.

[Алекс Халлам, больной дистрофией Дюшенна]:«Немного странное ощущение, немного новое. Я пока не могу сказать, что думаю. Просто здорово видеть, как развиваются технологии».

Прототип SMART Suit всё ещё в стадии разработки. Но есть надежда, что в ближайшем будущем он будет доступен на коммерческой основе.

[Джек Коннолли, инженер]:«Наша работа на данный момент состоит в том, чтобы понять потребности людей: что они делают изо дня в день, различные типы стульев и инвалидных колясок, которые у них есть. Мы хотим превратить нашу разработку в продукт, который не только им помогает функционально, но также вписывается в их жизнь и их среду».

Алекс – один из первых, кто примерил прототип. Он надеется, что это поможет ему с повседневными делами, такими как чистка зубов и приготовление чая.

Конечная цель в том, чтобы однажды в ближайшем будущем SMART Suit позволил молодым людям с миодистрофией жить независимо и достойно по мере ухудшения их состояния.

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