Жилой дом обрушился в Индии, ведутся поиски

Поисково-спасательная операция продолжается в индийском городе Лакхнау – столице самого густонаселенного штата страны, Уттар-Прадеш. Здесь обрушился..

Поисково-спасательная операция продолжается в индийском городе Лакхнау – столице самого густонаселенного штата страны, Уттар-Прадеш. Здесь обрушился жилой дом.

[родственник пострадавших]:

«Жена моего брата – под завалами. Там трое моих родственников. Не знаю, что с ними».

Обрушение произошло около 7 часов вечера. По данным полиции, в четырёхэтажном жилом доме в тот момент находилось восемь семей.

К настоящему времени из-под завалов удалось вытащить пятнадцать человек, включая двоих детей. Их доставили в близлежащую больницу. Ещё несколько человек остаются под обломками, их ищут.

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Также была информация о троих погибших, но она пока не подтвердилась.

По данным властей, причиной обрушения могло стать землетрясение, которое произошло ранее в тот же день в соседнем Непале. Оно было силой 5,8 балла. При этом есть информация, что дом был построен незаконно. Власти начали расследование и обещают наказать всех виновных.

Дома в Индии рушатся часто, особенно в сезон дождей. Постройки здесь нередко старые и возведённые без соблюдения строительных норм.

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