Высохшие реки и заброшенные деревни на юге Ирака. Фермеры говорят, что здесь больше ничего не растёт...

Пока Тигр и Евфрат мелеют, Турция и Ирак не могут договориться о воде

[Раад Абсулла, местный житель]:

«Если так будет продолжаться, я тут не останусь. Весь наш скот умер. Но куда нам идти? Если останемся, то умрём». [Халид Муташер, местный житель]:

«Воды нет, условий для животных тоже. Люди мигрировали. Что ещё они могут сделать? Они едут к окраинам городов и работают за копейки».

Высохшие реки и заброшенные деревни на юге Ирака. Фермеры говорят, что здесь больше ничего не растёт. Вода перестала поступать год назад.

В других местах владельцы лодок перевозят еду и воду на расстояние до пяти километров, чтобы напоить скот.

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[Хишам Мурад, местный житель]:

«Когда уровень воды снизился, она стала солёной. Теперь перевозим воду на лодках».

Бассейн рек Тигр и Евфрат – один из наиболее уязвимых в мире. За последние 40 лет водосток сократился на 40% по всей длине рек, протекающих через Турцию, Сирию, Иран и Ирак. Это объясняют активным использованием воды всеми странами.

Прогнозируют, что, по мере потепления климата, уровень воды будет снижаться.

Турция и Ирак признают, что должны сотрудничать, чтобы сохранить речную систему. Но пока договориться не могут. Турция построила 19 плотин на обеих реках. Вскоре запустят ещё три. Это позволит юго-восточным провинциям развивать сельское хозяйство.

[Ата Игит, местный житель]:

«Благодаря воде с водохранилища пустых земель не останется. Урожайность увеличится на 100%».

С другой стороны в Ираке считают каждую каплю. В 2014 году министерство водных ресурсов страны подготовило конфиденциальный отчёт. В нём отмечалось, что к 2035 году дефицит воды приведёт к сокращению производства продуктов питания на 20%.

Также документ рекомендовал инвестировать 180 миллиардов долларов в водную инфраструктуру и подписать соглашения с соседями. Однако ни того, ни другого не произошло.

Ирак возлагает вину за эти беды, в частности, на турецкую плотину Илусу на реке Тигр. До того как Турция начала её эксплуатацию в 2020 году, все воды Тигра стекали в Ирак.

Теперь то, сколько воды будет спускаться вниз, зависит от ежемесячных запросов Ирака и собственных потребностей Турции.

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