Гонконгские эмигранты учатся делать традиционный чай с молоком

В Гонконге чай с молоком – непритязательный, но очень популярный напиток. Он настолько распространённый, что участники..

В Гонконге чай с молоком – непритязательный, но очень популярный напиток. Он настолько распространённый, что участники протестного движения Гонконга вместе с активистами из Тайваня, Таиланда и Мьянмы назвали себя «Альянсом молочного чая».

После того как в гонконгская администрация начала гонения на оппозицию, более 133 тысяч местных жителей получили специальные визы, позволяющие жить и работать в Великобритании.

Некоторые эмигранты перед отъездом записались на уроки приготовления чая с молоком.

В этом классе девять учеников. Не все планируют уехать из Гонконга. Некоторые просто интересуются местной культурой.

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[Коко Со, посетитель курсов]:

«Чай с молоком очень важен для гонконгцев. Когда я был маленьким, то ходил с родителями в кафе, чтобы выпить чаю с молоком и позавтракать. У нас такая привычка: выпивать утром чашку такого чая».

Эрик Там – менеджер в страховой компании. Сейчас живёт в Великобритании. Приехал в Гонконг, чтобы запастись чаем и выучить правильный рецепт.

[Эрик Там, посетитель курсов]:

«Я жил в Гонконге несколько десятилетий. Не могу сказать, что не скучаю. Полностью погрузиться в британскую культуру смогу нескоро. Всегда думаю о Гонконге, и чай с молоком помогает».

Основательница курсов говорит, что 40% из 2000 посетителей курсов планировали эмигрировать.

[Янь Чань, основательница курсов]:

«Это уже не просто повседневный напиток, он стал символом гонконгцев. В прошлом гонконгцы привозили друзьям за границу наши бисквиты или лапшу. Но теперь привозят чай. Это новый сувенир из Гонконга».

В плане любви к чаю Гонконг и Великобритания похожи. Британцы тоже предпочитают чёрный чай с молоком. Правда, способы приготовления различаются. В Гонконге это не молоко, а сгущёнка.

[Вероника Мак, социолог]:

«Когда они пьют такой чай, то вспоминают о потерянном доме, потерянной жизни. Это дарит ощущение теплоты и безопасности».

За последние два года в Великобритании появилось как минимум пять марок чая в гонконгском стиле. А в сентябре в модном лондонском районе Шордич открылось кафе, где предлагают именно такой напиток.

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