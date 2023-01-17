Жители латвийского города Екабпилс готовятся к эвакуации. Масса льда и снега, которая медленно движется по реке..

По реке в Латвии движется огромная масса снега и льда, угрожая прорвать дамбу

Жители латвийского города Екабпилс готовятся к эвакуации. Масса льда и снега, которая медленно движется по реке Даугава, угрожает прорвать дамбу.

Власти уже несколько дней предупреждают о надвигающейся угрозе. В целом в городе в 120 километрах от Риги проживает около 21 тысячи человек.

Мэр Екабпилса говорит, что река здесь обычно замерзает до весны. Но этой зимой на ней образовалась подвижная масса льда и снега, которая оказывает давление на дамбу.

[Райвис Рагаинис, мэр Екабпилса]:

«Если дамбу прорвёт, я не могу сказать, какой высоты (будет) волна: два, три или четыре метра. Это будет волна снежно-ледовой массы, которая сметёт всё на своём пути, как бульдозер. Представьте, что ваш дом сейчас стоит в этой ледяной массе посреди Даугавы. У него нет шансов остаться целым».

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Уровень воды в Даугаве остаётся критически высоким. Некоторые окраины города вверх по течению уже затоплены, поскольку не защищены плотиной.

Горожанам, чьи дома в зоне риска, посоветовали эвакуироваться. В местной школе открыли временный центр для тех, кто решит это сделать. Между тем, аварийные службы вместе с армией укрепляют дамбу мешками с песком.

[Мартинс Лаува, житель Екабпилса]:

«Наш дом находится в четырёх-пяти домах от центра города. Мы в опасной зоне. И я не могу не волноваться. Я пришёл убедить маму и дедушку перебраться в более безопасное место». [Лигита Павловица, жительница Екабпилса]:

«Тут небезопасно. Эта вода со льдом – очень мощная сила. Людям на этой стороне не повезло». [Александрс Волковс, житель Екабпилса]:

«В прошлом столетии зима была зимой, весна была весной, все сезоны отвечали своим названиям. Но сейчас разве это зима?»

Латвия была одной из нескольких европейских стран, где в начале января наблюдалась рекордно тёплая погода. Так, 1 января там зафиксировали температурный рекорд – 11,7 градуса по Цельсию.

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