По реке в Латвии движется огромная масса снега и льда, угрожая прорвать дамбу

Жители латвийского города Екабпилс готовятся к эвакуации. Масса льда и снега, которая медленно движется по реке..
Дата загрузки: 2023-01-17
Власти уже несколько дней предупреждают о надвигающейся угрозе. В целом в городе в 120 километрах от Риги проживает около 21 тысячи человек.
Мэр Екабпилса говорит, что река здесь обычно замерзает до весны. Но этой зимой на ней образовалась подвижная масса льда и снега, которая оказывает давление на дамбу.
[Райвис Рагаинис, мэр Екабпилса]:
«Если дамбу прорвёт, я не могу сказать, какой высоты (будет) волна: два, три или четыре метра. Это будет волна снежно-ледовой массы, которая сметёт всё на своём пути, как бульдозер. Представьте, что ваш дом сейчас стоит в этой ледяной массе посреди Даугавы. У него нет шансов остаться целым».
Уровень воды в Даугаве остаётся критически высоким. Некоторые окраины города вверх по течению уже затоплены, поскольку не защищены плотиной.
Горожанам, чьи дома в зоне риска, посоветовали эвакуироваться. В местной школе открыли временный центр для тех, кто решит это сделать. Между тем, аварийные службы вместе с армией укрепляют дамбу мешками с песком.
[Мартинс Лаува, житель Екабпилса]:
«Наш дом находится в четырёх-пяти домах от центра города. Мы в опасной зоне. И я не могу не волноваться. Я пришёл убедить маму и дедушку перебраться в более безопасное место».
[Лигита Павловица, жительница Екабпилса]:
«Тут небезопасно. Эта вода со льдом – очень мощная сила. Людям на этой стороне не повезло».
[Александрс Волковс, житель Екабпилса]:
«В прошлом столетии зима была зимой, весна была весной, все сезоны отвечали своим названиям. Но сейчас разве это зима?»
Латвия была одной из нескольких европейских стран, где в начале января наблюдалась рекордно тёплая погода. Так, 1 января там зафиксировали температурный рекорд – 11,7 градуса по Цельсию.
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