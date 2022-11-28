Обломки и слой грязи: оползень на итальянском острове Искья

На итальянском острове Искья продолжаются поисково-спасательные работы. В субботу здесь в городке Казамиччола-Терме сошёл оползень. Власти..

На итальянском острове Искья продолжаются поисково-спасательные работы. В субботу здесь в городке Казамиччола-Терме сошёл оползень. Власти сообщают о троих погибших, включая молодую девушку. Есть и пропавшие без вести.

Увидев ущерб, причинённый оползнем, местный житель Феличе сразу же предложил свою помощь. Он помогает наводить порядок на территории католического детского приюта. Орудуя лопатами и тачками, добровольцы уже два дня расчищают его двор от грязи.

[Феличе Мео, местный житель]:

«Я знал, что это здание в опасности из-за его расположения, и сразу пришёл сюда».

Волна грязи и камней сошла с самой высокой горы острова, завалив дороги и жилые дома. Пострадал и местный порт. В поисковых работах участвуют водолазы-спасатели.

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У местных жителей много вопросов к властям.

[Феличе Мео, местный житель]:

«В 2009 году здесь же сошёл оползень, унёсший жизнь одного человека, и в 2022-м оползень сошёл в том же месте. Поэтому я спрашиваю, почему власти не выполняют свои обязанности так, как мы с этими ребятами сейчас?»

Искья – густонаселенный вулканический остров примерно в 30 километрах от Неаполя. Он привлекает туристов своими термальными ваннами и живописным побережьем.

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