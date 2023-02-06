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Землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших

Землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших

В центральной Турции и на северо-западе Сирии продолжаются спасательные операции. Рано утром в регионе произошло сильное..

Дата загрузки: 2023-02-07

Землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших
В центральной Турции и на северо-западе Сирии продолжаются спасательные операции. Рано утром в регионе произошло сильное землетрясение магнитудой 7,9. В Турции сообщают о 76 погибших и 440 пострадавших. В Сирии жертв уже более двухсот, пострадавших 600.

Это турецкий город Диярбакыр. Здесь обрушилось 17 зданий.

[житель Диярбакыра]:
«Под завалами до сих пор находятся люди. У меня друг живёт в этом доме. Его детей спасли с верхних этажей, дочь сломала руку. Посмотрим, что с теми, кто жил на нижних этажах».

[житель Диярбакыра]:

«Меня разбудила жена. Землетрясение было очень сильным и страшным. Звуки доносились отовсюду. Оно длилось почти две минуты».

Чтобы справиться с последствиями стихийного бедствия, власти Турции запросили международной помощи.

В Сирии пострадали регионы Алеппо, Хама и Латакия. Многие здания там уже были повреждены в ходе гражданской войны.

Подземные толчки также ощущали на Кипре и в Ливане.
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