Землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших

В центральной Турции и на северо-западе Сирии продолжаются спасательные операции. Рано утром в регионе произошло сильное..
Дата загрузки: 2023-02-07
Это турецкий город Диярбакыр. Здесь обрушилось 17 зданий.
[житель Диярбакыра]:
«Под завалами до сих пор находятся люди. У меня друг живёт в этом доме. Его детей спасли с верхних этажей, дочь сломала руку. Посмотрим, что с теми, кто жил на нижних этажах».
[житель Диярбакыра]:
«Меня разбудила жена. Землетрясение было очень сильным и страшным. Звуки доносились отовсюду. Оно длилось почти две минуты».
Чтобы справиться с последствиями стихийного бедствия, власти Турции запросили международной помощи.
В Сирии пострадали регионы Алеппо, Хама и Латакия. Многие здания там уже были повреждены в ходе гражданской войны.
Подземные толчки также ощущали на Кипре и в Ливане.
Короткая ссылка на эту страницу: