Из-за сухого февраля река Рейн продолжает мелеть

Обнажённые камни и песчаные отмели. Вода в Рейне опустилась до пугающе низкого уровня. В районе немецкого..
Дата загрузки: 2023-03-07
Климатолог Карстен Брандт говорит, что нехватка воды наблюдается уже с весны.
[Карстен Брандт, климатолог]:
«Зимой осадки наполняют водоёмы. А летом из-за жары и солнца вода снова высыхает. Это типичный цикл в Европе. Но с 2018 года мы видим, что в значительной части Европы зимой водохранилища перестали наполняться. Как следствие, угроза засухи летом теперь гораздо сильнее».
Из-за небывало сухого февраля реки Европы не наполнились достаточным количеством воды. Там, где стоит эксперт, раньше текла река.
По словам Брандта, в ближайшее время ожидаются осадки в виде снега и дождя. Однако их будет недостаточно, чтобы восполнить нехватку. Он считает, что в долгосрочной перспективе Европа, возможно, высыхает.
[Карстен Брандт, климатолог]:
«Уровень Рейна здесь как минимум на метр-полтора, даже на два метра ниже среднего. Если представить, сколько это воды, то понимаешь масштаб проблемы. Это безумное количество воды, которого не хватает из-за отсутствия осадков. Во Франции, в Швейцарии и отчасти здесь, в Германии, февраль был слишком засушливым».
По словам экологов, под угрозой оказалось судоходство по Рейну, и засуха, похоже, стала постоянным явлением.
Напомним, лето прошлого года признали самым жарким за всю историю наблюдений в Европе. Следствием стали масштабные лесные пожары и засухи.
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