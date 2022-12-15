Столица Хорватии засветилась яркими огнями в преддверии Рождества

Столица Хорватии превратилась в город сказочных огней и рождественских базаров. За сезон зимних праздников Загреб посещают..

Столица Хорватии превратилась в город сказочных огней и рождественских базаров. За сезон зимних праздников Загреб посещают десятки тысяч туристов. В эти дни весь город сверкает огнями, словно сам стал рождественской ёлкой.

В предыдущие два года из-за пандемии Рождество и Новый год здесь отмечали сдержанно. А сейчас по всей столице проходят концерты и спектакли, работают ярмарки. Всего их 25.

[жительница Загреба]:

«Это прекрасно. Люди, наконец-то, могут собраться вместе, пообщаться и хорошо провести время».

На рождественских ярмарках продают всё, начиная от еды и напитков и заканчивая сувенирами ручной работы и новогодними украшениями.

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[продавец]:

«Замечательно, что город, наконец-то, ожил. Посмотрите, в парках полно людей. Сегодня вечером у нас будет концерт и церемония, на которой зажгут рождественскую ёлку. Это праздник для всех нас».

На площади короля Томислава по традиции открыли Ледовый парк. Этот каток – один из крупнейших под открытым небом в Европе. Здесь можно посмотреть представления профессиональных фигуристов. Также проходят бесплатные занятия для тех, кто хочет научиться кататься на коньках.

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