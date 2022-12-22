Филиппинка 15 лет украшает к Рождеству целую улицу

Тысячи огней, десятки фигур и искусственный снег. Эта улица в Маниле перед каждым Рождеством превращается в..

Тысячи огней, десятки фигур и искусственный снег. Эта улица в Маниле перед каждым Рождеством превращается в маленькую волшебную страну. Всё это появляется благодаря филлипинской предпринимательнице Ирен Тан.

Сначала она украшал свой дом, потом стала украшать дома соседей, а затем и улицу. Этой традиции уже 15 лет.

[Ирен Тан, предпринимательница]:

«Рождество – это время дарить любовь и делиться тем, что у тебя есть. Когда вижу, как дети улыбаются и веселятся с друзьями, мамами и папами, когда они играют и фотографируются, я счастлива».

Каждый год сюда приходит множество людей, некоторые приезжают издалека.

[жительница Манилы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Эти украшения вызывают у меня восторг, потому что это знак приближающегося Рождества. Мои проблемы, кажется, уходят, все вокруг ликуют и с нетерпением ждут (праздника)». [жительница Манилы]:

«Когда рядом счастливые дети, все вокруг счастливы. Их жизнерадостность передаётся всем».

Ирен потеряла во время пандемии мужа и маму, но справилась с горем, даря радость другим. Она намерена продолжать традицию столько, сколько сможет. А потом украшением улицы будет заниматься дочка.

Короткая ссылка на эту страницу: