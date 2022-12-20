Наряженные ёлки, яркие украшения и огни гирлянд. По всему миру готовятся встречать Рождество. Торжества проходят в..

Как подготовились к Рождеству в разных странах

Наряженные ёлки, яркие украшения и огни гирлянд. По всему миру готовятся встречать Рождество. Торжества проходят в городе Газа и Вифлееме. Огнями также засверкал Иерусалим, радуя местных жителей и туристов.

В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге провели выставку «Новогодние растения мира». Гости узнали о традициях встречи Нового года и Рождества, связанных с такими растениями, как араукария, мандариновое дерево, падуб и многие другие.

А это Рим. Здесь к празднику зажгли 22-метровую ёлку. В этом году гирлянды не подключены к обычной электросети. Энергию для них вырабатывают солнечные панели, а хранится она в литиевых аккумуляторах.

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Возможно, не все знают, но самая высокая в мире рождественская ёлка зажигается в итальянском городе Губбио. Этот титул в 1991 году ей присвоила Книга рекордов Гиннесса.

По сути, это световая инсталляция из 3000 лампочек на склоне горы Инджино. Высота ели – 650 метров, ширина – 450. Для освещения потребовалось 8,5 километра кабеля. Макушку ёлки венчает падающая звезда из 200 огней. Инсталляцию видно с расстояния в 50 километров. Традиции зажигать такую ёлку уже более 20 лет.

А это другой уголок мира Ла-Пас. В центре города проходит грандиозный рождественский парад. По улицам идут сотни Санта-Клаусов и катятся волшебные сани с оленями. Всего участники представили 60 красочных платформ. Парад организовали 150 различных боливийских компаний и учреждений.

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