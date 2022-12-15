Невероятные изображения птиц созданы в лесу

Для художницы Ханны Буллен-Райнер листья, цветы, веточки и ягоды не только дары природы, но и материал для творчества.





Работы художница создаёт под деревьями в лесу.



Картины птиц недолговечны, поэтому Ханна их фотографирует.



В творениях Ханны особое внимание к деталям. Цветы и листья она накладывает словно мазки кистью. Это придаёт композициям реалистичный вид.





Женщина использует только природные материалы. Она открыла для себя уникальность каждого растения, цветка или дерева.



Художница рассказала, что природа помогала ей справиться с депрессией. Однажды она гуляла в лесу, и вдруг ей захотелось создать птицу из природных материалов. Радость от творчества изменила настроение. «Для меня эфемерность того, что я делаю, стала чем-то вроде терапии для души», – рассказала Хана.



Творчество для художницы – это способ показать людям как прекрасна природа. «Я могу трансформировать все свои тревоги и страхи в нечто прекрасное, посвящённое Матери-природе. Я фотографирую, а затем ухожу, оставляя всё это и чувствуя себя спокойнее и легче», – поделилась Ханна.



Она рассказала, что получает сообщения о том, что другие тоже пробуют создавать картины на природе. «Моё сердце наполняется радостью, когда я узнаю, что люди подобным образом отдают долг Матери-Земле. Она заслуживает нашей глубочайшей любви, уважения, признательности и защиты».

