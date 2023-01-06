fb pixel
Телеканал NTD

Яркие огни и дождь из конфет: парад в честь трёх королей прошёл в Мадриде

Яркие огни и дождь из конфет: парад в честь трёх королей прошёл в Мадриде

Под восторженное приветствие зрителей три короля проезжают на светящейся платформе по улицам Мадрида. Согласно преданиям, мудрецы..

Дата загрузки: 2023-01-06

Яркие огни и дождь из конфет: парад в честь трёх королей прошёл в Мадриде
Под восторженное приветствие зрителей три короля проезжают на светящейся платформе по улицам Мадрида. Согласно преданиям, мудрецы Мельхиор, Валтасар и Каспар первыми пришли поклонится Иисусу. Они также принесли ему дары – золото, ладан и мирру.

Этому событию в столице Испании каждый год посвящают грандиозный парад. Его проводят в канун Богоявления, а на следующий день испанские дети получают рождественские подарки. Ну а пока они с восторгом ловят конфеты, которыми их щедро одаривают участники парада.

[юная зрительница]:
«Короли приносят много подарков».

[юная зрительница]:

«Они замечательные».

[юная зрительница]:
«И они приезжают верхом на верблюде. Санта так не делает».

В последние годы Санта-Клаус всё популярнее в Испании, но пока дети просят подарков у трёх королей и для них оставляют молоко и печенье.

[юный зритель]:
«Ничего особенного просить не буду: какую-нибудь одежду или что-то ещё, что они сами захотят мне подарить».

В красочном шествии участвуют десятки коллективов. Замыкает колонну пожарный расчёт. В этот вечер спасатели вместо воды взяли с собой конфеты и раздают их зрителям.

Парад проходит по главному проспекту Мадрида и заканчивается на площади Сибелес.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...