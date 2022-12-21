Небоскрёб The Shard в Лондоне осветила рождественская иллюминация. Он самый высокий в Великобритании и Западной Европе...

Самая высокая в Западной Европе световая инсталляция в честь Рождества горит в Лондоне

Небоскрёб The Shard в Лондоне осветила рождественская иллюминация. Он самый высокий в Великобритании и Западной Европе. Огни видны с расстояния 65 километров.

В этом году световая инсталляция особенная. Впервые к ней добавили интерактивный аудиоэлемент. Прохожие могут прослушать в смартфоне шестиминутный саундтрек. Его автор – звукорежиссёр Бриджит Харт. Она собрала все характерные звуки Лондона и добавила к ним музыку.

[Бриджит Харт, звукорежиссёр]:

«Я хотела продемонстрировать как можно больше звуков Лондона в этот праздничный период. Я подняла звуки метро на поверхность, показала атмосферу города, добавила звон колоколов и тому подобное – милое и праздничное, – а затем поднялась к высочайшей вершине Лондона – башне The Shard».

Небоскрёб The Shard открылся в 2012 году. Его высота вместе со шпилем – 310 метров. В нём 87 этажей. 25 занимает офисный центр, на 19 этажах расположились отель, бары и рестораны.

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В рождественский сезон верхние 20 этажей подсвечивают с помощью 500 светодиодных панелей. Они включаются в половину шестого вечера и отключаются в полночь.

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