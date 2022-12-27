Колядки в сельской глубинке в Румынии – уникальное зрелище. Причём первыми отправляются колядовать мужчины, а женщины..

Танец медведя и свинина на столе: как румыны встречают Рождество и Новый год

Колядки в сельской глубинке в Румынии – уникальное зрелище. Причём первыми отправляются колядовать мужчины, а женщины должны подождать своей очереди. Только так в новом году людям будет сопутствовать удача.

В репертуар входят не только рождественские гимны, но и фольклорные танцы и песни. Мужчины наряжаются в костюмы медведей и коз и отплясывают под музыку. Считается, что встречать Новый год и Рождество нужно шумно и весело. Тогда праздник никто не испортит.

[артист]:

«Танец медведя исполняют перед Новым годом, чтобы прогнать злых духов».

Традиции в разных деревнях могут немного различаться, но зло отгоняют все. Некоторые для этого делают специальные устрашающие маски.

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На Рождество и Новый год румыны готовят голубцы и различные блюда из свинины, включая колбаски. На стол также подают маринованные овощи и картофельный салат, подобный русскому варианту оливье.

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