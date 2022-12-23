Летающие драконы украсили стены дворца в Лондоне в честь Рождества

Дворец Хэмптон-Корт в Лондоне с наступлением темноты превращается в огромную световую инсталляцию. На его стенах разыгрывается..

Дворец Хэмптон-Корт в Лондоне с наступлением темноты превращается в огромную световую инсталляцию. На его стенах разыгрывается удивительная сцена: два дракона то устремляются навстречу друг другу, то разлетаются по сторонам.

Дракон был символом власти в эпоху династии Тюдоров. В этом году рождественское освещение Хэмптон-Корта посвящено мифическим существам и вполне реальным животным, изображения или скульптуры которых можно увидеть в этом дворце.

[Элис Адамс, руководитель проекта по освещению]:

«Короли и королевы изображали этих мифических существ и животных на флагах и фамильных гербах. И особенность Хэмптон-Корта в том, что король Генрих VIII украсил дворец скульптурами зверей, избранных им в качестве символов».

Рядом с дворцом появились и скульптуры, сделанные из переработанных материалов. Этот единорог создан из компакт-дисков. А вот голова дракона с разинутой пастью. Инсталляция сделана из пластиковых пакетов, крышек от бутылок и контейнеров для еды. Здесь также можно увидеть светящихся львов, пантер и охотничьих собак.

[Рианнон Скеррит, актриса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Идея выставки такова: звери спали, а теперь пробудились. Два царства соединились в этом волшебном сиянии, окружающем дворец Хэмптон-Корт. Звери проснулись, а зрителей приглашают ими полюбоваться. Посмотрите, как они мерцают, сияют, сверкают и танцуют на тропинке в Хэмптон-Корте».

Этот дворец был построен в начале XVI века для фаворита короля. Потом Хэмптон-Корт перешёл к Генриху VIII и служил королевской резиденцией до 1760 года.

[Элис Адамс, руководитель проекта по освещению]:

«Генрих VIII провёл здесь Рождество в 1540 году. Сочельник был днём поста, и праздник начался в само Рождество. Торжества и пиры продолжались 12 дней».

Праздничное освещение в Хэмптон-Корте будут включать до 2 января. Сейчас сюда каждый вечер приходят 2000 гостей.

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