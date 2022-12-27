Этот тасманийский дьявол с нетерпением бежит к смотрительнице зоопарка «Пайри Дайза» в Бельгии. В красивой коробке..

Для питомцев зоопарка в Бельгии приготовили тысячи подарков на Рождество

Этот тасманийский дьявол с нетерпением бежит к смотрительнице зоопарка «Пайри Дайза» в Бельгии. В красивой коробке его ждёт рождественское угощение – наверняка, что-то мясное, ведь это хищное сумчатое.

У слонов рацион другой – овощи и фрукты, но всё также красиво оформлено.

Сотрудники зоопарка долго трудились, что подготовить подарки для всех питомцев. Их здесь 7000. Некоторые угощения сделаны в виде новогодних украшений.

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Зоопарк «Пайри Дайза» работает уже почти три десятилетия. Он находится в 60 километрах от Брюсселя. Здесь содержат 600 видов животных и птиц. В основном все они родились в неволе, за исключением нескольких морских животных.

В праздники зоопарк увеличивает часы работы.

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