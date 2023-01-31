Сэвил-Роу в Лондоне. Эта улица с конца XVIII века славится своими первоклассными портными. А в 2020..

На лондонской Сэвил-Роу одно ателье шьёт костюмы только для женщин

Сэвил-Роу в Лондоне. Эта улица с конца XVIII века славится своими первоклассными портными.

А в 2020 году здесь открылось не совсем обычное ателье. В нём работают только женщины. И костюмы они шьют тоже только для женщин. Называется мастерская The Deck.

Недавно магазин переехал в более просторное помещение. Сегодня у него более тысячи клиенток.

[Дэйзи Кнэтчбулл, основательница ателье]:

«На самом деле многие наши клиентки – работающие женщины. Но они не обязательно покупают костюмы для офиса. Они надевают их, чтобы забирать детей из школы, ходить на торжественные ужины, на прогулки за город. Наши костюмы уникальны тем, что они универсальные: можно сочетать юбку и жакет, или платье и жакет, или просто брюки с белой футболкой и кроссовками».

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Костюм в этом ателье может обойтись в 2500 долларов. Однако, основательница студии уверена, что такое вложение денег лучше, чем покупка дорогого вечернего платья, сделанного где-нибудь в Китае или Бангладеш.

[Дэйзи Кнэтчбулл, основательница ателье]:

«Внезапно люди начинают задумываться, куда они хотят потратить 2000 фунтов. И многие решают поддержать небольшой бизнес или местных производителей, а также оставить что-то ценное для своих дочерей».

Впрочем, экономический кризис коснулся даже таких ателье класса люкс. Клиентов стало меньше, поэтому владелица разрабатывает разные программы лояльности.

[Дэйзи Кнэтчбулл, основательница ателье]:

«Мы обдумываем возможность предоставлять вещи в рассрочку, чтобы больше людей смогли делать у нас покупки. Мы также готовим небольшую и тщательно подобранную линейку готовой одежды, созданную нашими портными».

Стилисты отмечают, что костюмы по-прежнему остаются актуальными в женском гардеробе. И по-прежнему главный тренд – стиль«оверсайз», который стал особенно популярным в разгар пандемии, когда многие перешла на работу из дома.

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