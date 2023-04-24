Зеркала, пышность и краски: в Индии прошла Неделя моды Bombay Times

Яркая, пышная и красочная индийская одежда снова блистает на подиумах. В Мумбаи проходит Неделя моды Bombay..
Дата загрузки: 2023-04-28
Доброй традицией стало участие в показах известных актрис, актёров и участниц конкурсов красоты. Этот раз не стал исключением. В мероприятиях поучаствовала вице-мисс конкурса Femina Miss India 2022 Шината Чаухан.
[Шината Чаухан, участница показов]:
«Я только что прошла по подиуму для дизайнера, который учится на втором курсе Международного института дизайна моды. Думаю, она проделала невероятную работу с этим нарядом. Мне понравилось демонстрировать её талант на подиуме, давая платформу для творчества».
Поучаствовала в показах и болливудская актриса Амира Дастур. Она надела ослепительное зеркальное платье индийского бренда The Story, который создаёт одежду в стиле фьюжн.
[Амира Дастур, болливудская актриса]:
«Коллекция Майаны под названием «Звёздная пыль» – как раз то, что я хотела носить. Её наряды прекрасны, как зеркальные шары, Я люблю всё этническое, так что для меня это всегда хорошая идея».
[Майана, дизайнер]:
«Это коллекция, которая представляет внутреннюю красоту. Мы использовали зеркала, чтобы отразить эту красоту».
А вот по подиуму идёт болливудская актриса Муни Рой.
[Муни Рой, болливудская актриса]:
«Коллекция была очень красочной, как поле подсолнухов, как сад с цветами в солнечный день. Мне очень понравилось носить эти наряды».
Неделя моды Bombay Times в этом году проходит уже в одиннадцатый раз.
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