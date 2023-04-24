Зеркала, пышность и краски: в Индии прошла Неделя моды Bombay Times

Яркая, пышная и красочная индийская одежда снова блистает на подиумах. В Мумбаи проходит Неделя моды Bombay..

Яркая, пышная и красочная индийская одежда снова блистает на подиумах. В Мумбаи проходит Неделя моды Bombay Times, собрав начинающих и именитых дизайнеров со всей страны.

Доброй традицией стало участие в показах известных актрис, актёров и участниц конкурсов красоты. Этот раз не стал исключением. В мероприятиях поучаствовала вице-мисс конкурса Femina Miss India 2022 Шината Чаухан.

[Шината Чаухан, участница показов]:

«Я только что прошла по подиуму для дизайнера, который учится на втором курсе Международного института дизайна моды. Думаю, она проделала невероятную работу с этим нарядом. Мне понравилось демонстрировать её талант на подиуме, давая платформу для творчества».

Поучаствовала в показах и болливудская актриса Амира Дастур. Она надела ослепительное зеркальное платье индийского бренда The Story, который создаёт одежду в стиле фьюжн.

[Амира Дастур, болливудская актриса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Коллекция Майаны под названием «Звёздная пыль» – как раз то, что я хотела носить. Её наряды прекрасны, как зеркальные шары, Я люблю всё этническое, так что для меня это всегда хорошая идея». [Майана, дизайнер]:

«Это коллекция, которая представляет внутреннюю красоту. Мы использовали зеркала, чтобы отразить эту красоту».

А вот по подиуму идёт болливудская актриса Муни Рой.

[Муни Рой, болливудская актриса]:

«Коллекция была очень красочной, как поле подсолнухов, как сад с цветами в солнечный день. Мне очень понравилось носить эти наряды».

Неделя моды Bombay Times в этом году проходит уже в одиннадцатый раз.

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