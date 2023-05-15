Гламурные кокошники: россиянка создаёт фантазийные головные уборы

Бисер, кружево и часы кропотливой работы. Такие фантазийные кокошники создаёт мастерица Ольга Пашкина из Новосибирска. Её..

Бисер, кружево и часы кропотливой работы. Такие фантазийные кокошники создаёт мастерица Ольга Пашкина из Новосибирска. Её творения – это не исторические экспонаты, а дизайнерские головные уборы.

По образованию Ольга – учительница рисования. Работала дизайнером мебели и графическим дизайнером. Но известность ей принесли кокошники. Создаёт их более шести лет. На этот творческий путь ступила, побывав на мастер-классе московского дизайнера.

[Ольга Пашкина, дизайнер кокошников]:

«Я поймала такое вдохновение. Мне захотелось творить. Мне захотелось что-то делать своими руками. И первый головной убор, который я создала, вызвал столько эмоций у фотографов, в творческой среде, что мне захотелось дальше это продолжать».

Мастерица использует вышивку, кружево, бисер, стразы и стеклярус. Сначала делает эскиз, потом – выкройку, а затем создаёт своё творение. Часто её вдохновляет творчество русских живописцев.

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[Ольга Пашкина, дизайнер кокошников]:

«У меня был кокошник Снегурочки, который очень напоминал картину Врубеля «Царевна-Лебедь». И я больше из картин художников брала вдохновение».

Кокошники и наряды к ним покупают участницы конкурсов красоты. Екатерина Иванова заказала костюм «Синей птицы», увидев одно из творений Ольги на крупном культурном мероприятии.

[Екатерина Иванова, участница конкурса красоты]:

«Она подходит ко всему творчески и материалы использует красивые, интересные. То есть это не просто костюм, который отшит по эскизу – это костюм, в который вложена душа».

Для Ольги главная награда – это благодарность клиентов.

[Ольга Пашкина, дизайнер кокошников]:

«Это смотрится волшебно, когда я вижу, что мой проект реализовался, когда девушка надела этот костюм, и я вижу, насколько люди счастливы. Каждая девушка начинает себя чувствовать королевой, каждая расцветает. И как художник я могу сказать, что я счастлива».

Дизайнер создала примерно 50 кокошников. Стоят они от 30 до 40 тысяч рублей. Помимо участниц конкурса красоты, их также покупают фотографы. Это творчество для Ольги – всего лишь приятное хобби. Превращать его в рутинную работу она не хочет.

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