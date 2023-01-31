Маски и колокольчики: в Болгарии отметили окончание зимы

Красочный, громкий и наполненный многовековыми традициями. В болгарском городе Перник проходит Международный фестиваль маскарадных игр «Сурва». Это старейший праздник Болгарии. Его отмечали ещё во времена язычников.

Считается, что танцы в масках и с большими коровьими колокольчиками призваны отгонять зло. Они также знаменуют символическое начало весны.

[Иван Стамов, житель деревни Зимниста]:

«Этот обычай приходится на Масленицу. Каждый год это разные дни. Мы танцуем ради здоровья, плодородия, процветания и удачи. Изгоняем зло и призываем добро».

В мероприятиях участвуют около 10 тысяч танцоров и музыкантов. И это не только болгары. Также приезжают коллективы из Греции, Румынии, Сербии, Италии, Словении, Албании, Северной Македонии, Черногории и Хорватии.

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Некоторые маски двусторонние: злое лицо впереди, а доброе сзади. Это символизирует связь добра со злом.

Раньше танцевать с колокольчиками было позволено только неженатым мужчинам. Теперь же участвуют также женщины и дети.

[Надия Манолова, профессор истории]:

«Танцы призваны отпугнуть нечисть. Это объединяет всех исполнителей на фестивале. Их выступления олицетворяют нечто волшебное и тайное, ведь зло всегда с нами, хотя и остаётся невидимым. С другой стороны, огонь и звон медных колокольчиков призывают людей объединиться в борьбе за добро».

Во время праздника работают мастерские по изготовлению масок и колокольчиков. Также на центральной площади продают сувениры и проводят выставки.

В конце фестиваля жюри конкурса выбирает лучшую маску и костюм. Также объявляют приз зрительских симпатий.

Перник – второй по величине город Болгарии. Фестиваль здесь проводят последние 50 лет. А в 2015 году праздник включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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