Гламурные платья и экипажи: тысячи испанцев наслаждаются Севильской ярмаркой

Несмотря на жару, испанки нарядились в длинные платья, а испанцы надели костюмы и шляпы. В столице..

Несмотря на жару, испанки нарядились в длинные платья, а испанцы надели костюмы и шляпы. В столице Андалусии проходит традиционная Севильская ярмарка. Она длится неделю.

Каждый день начинается с парада повозок и всадников. Участвуют в нём и пешие люди. Все направляются к арене на площади Пласа-де-Торос. В полдень там проходит коррида.

На ярмарочной площади стоят десятки украшенных палаток. На испанском их называют «касетас». Внутри можно посидеть за столиком и поесть, любуясь танцами. Здесь исполняют традиционный танец севильяна. Праздник продолжается до самого утра.

Первая ярмарка в Севилье прошла в 1847 году. Тогда это был просто рынок, где продавали скот. На следующий год несколько знатных семейств немного изменили формат мероприятия, установив на площади шатры. Они стали прообразом современных касетас. В 20-х годах прошлого века ярмарка окончательно превратилась в яркий зрелищный праздник.

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