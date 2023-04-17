Коллекцию посуды из костяного фарфора выпустят к коронации Карла III

Памятную коллекцию посуды из английского костяного фарфора выпустят в Великобритании. Она посвящена предстоящей коронации Карла III...

Памятную коллекцию посуды из английского костяного фарфора выпустят в Великобритании. Она посвящена предстоящей коронации Карла III.

В коллекцию входят пять видов предметов: кружка, десертная тарелка, кофейная чашка, шкатулка для таблеток и чайная чашка с блюдцем. Все изделия украшены королевским гербом, монограммой Карла III и памятной надписью, которая выполнена 22-каратным золотом.

[Иан Грант, сотрудник организации Royal Collection Trust]:

«Дизайн включает в себя четыре национальные эмблемы Соединённого Королевства. Мы также использовали ленты, которые символизируют сотрудничество между королём и королевой, и другие символы: дубовые листья, олицетворяющие силу, и лавровые листья, олицетворяющие мир».

Костяной фарфор изготавливают на фабрике в Сток-он-Тренте в графстве Стаффордшир. Технологии не меняются веками. Вся работа в основном выполняется вручную, поскольку этот фарфор очень тонкий и хрупкий. Белую глину для него добывают в Девоне и Корнуолле на юго-западе Англии.

[Иан Грант, сотрудник организации Royal Collection Trust]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Посуда из обычной коллекции стоит от 30 до 75 фунтов стерлингов, из лимитированной – от 125 до 195 фунтов стерлингов.

Позже ассортимент дополнится чайником и рождественскими украшениями.

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