На красную дорожку Met Gala вышел гигантский кот Карла Лагерфельда

Огромный, пушистый, белый, голубоглазый бирманский кот поднялся по ступеням Метрополитен-музея в понедельник. Так один из гостей..

Огромный, пушистый, белый, голубоглазый бирманский кот поднялся по ступеням Метрополитен-музея в понедельник. Так один из гостей ежегодного Met Gala решил отдать дань уважения любимому питомцу Карла Лагерфельда. Как оказалось, в костюме кота пришёл любитель эпатажа Джаред Лето.

В целом мероприятие в этом году посвящено знаменитому немецкому модельеру, который умер в 2019 году в возрасте 85 лет.

Мероприятие Met Gala доступно только по приглашениям. Оно посвящено моде и известно экстравагантными нарядами. При этом Метрополитен-музей организовывает его ради благотворительности. Оно также совпадает с открытием ежегодной выставки моды в Институте костюма.

В этот раз экспозиция называется «Карл Лагерфельд: линия красоты». Она посвящена работе и жизни покойного немецкого дизайнера, который был креативным директором таких домов моды, как Chanel и Fendi, а также своего одноимённого бренда.

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Гостям сказали одеться «в честь Карла», и они проявили недюжинную фантазию.

[Джимми Фэллон, комик и телеведущий]:«Здесь в Нью-Йорке энергия просто взрывная. Вот почему проводят такие мероприятия: чтобы себя показать и на других посмотреть. Посмотрите на всех этих гламурных и красивых людей. И я среди них. Не знаю, как мне удалось тут оказаться, но мне нравится. Хожу, со всеми здороваюсь. Это отличный город и прекрасный вечер. Пойдём веселиться».

Сопредседателями Met Gala в этом году стали испанская актриса Пенелопа Крус и знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер. Также среди организаторов – редактор Vogue Анна Винтур, которая председательствует на мероприятии с 1995 года.

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