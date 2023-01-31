1000 смельчаков поучаствовала в зимнем заплыве по Дунаю

Шутки, смех и веселье. Участники зимнего заплыва по Дунаю словно и не чувствуют холода. А температура..

Шутки, смех и веселье. Участники зимнего заплыва по Дунаю словно и не чувствуют холода. А температура при этом всего три с половиной градуса. Правда, у пловцов утеплённые гидрокостюмы.

Традиционный заплыв, больше похожий на шоу на воде, проходит в баварском Нойбурге. В этом году в нём участвует более тысячи смельчаков из Германии, Франции и Чехии. А на берегу их приветствуют сотни зрителей.

Пловцы преодолели дистанцию в четыре километра. На финише всех ждёт горячий суп.

[Сильвия Раймер, участница заплыва]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Просто чудесно. Вода не холодная, а приятная. Трудновато было привыкнуть к течению, но в остальном всё в порядке». [Франц Весснер, участник заплыва]:

«Я участвую уже 45-й раз. Это потрясающе и удивительно из года в год. Просто сегодня нам пришлось плыть немного дольше».

Впервые заплыв по Дунаю прошёл в 69-м году прошлого века. Его организовали, чтобы проверить готовность местной службы по спасению на воде. Так и зародилась традиция. Перерыв был только во время пандемии.

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