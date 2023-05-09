Выставка королевских нарядов и портретов открылась в Лондоне

Сверкающее свадебное платье, достойное королевы. Когда-то его надевала принцесса Уэльская Шарлотта, дочь Георга IV. Теперь наряд выставили на новой экспозиции в Лондоне.

Мероприятие приурочили к коронации Карла III. Оно проходит в Королевской галерее Букингемского дворца и посвящено георгианскому стилю.

Этот исторический период с 1714 по 1830 годы был отмечен правлением четырёх монархов: от Георга I до Георга IV.

Это самое раннее сохранившееся свадебное платье британской королевской семьи. Но сегодня оно уже не такое, как было в день свадьбы.

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[Анна Рейнольдс, куратор выставки]:«Это платье интересно. Видно, что со временем его изменяли. И оно изначально было не таким. Так, принцесса Шарлотта следовала европейской моде королевских невест на серебро. То есть платье было вышито серебряной шёлковой нитью. Это показывает, что в Георгианскую эпоху умели переделывать наряды по мере смены вкусов, моды или тел».

В центре внимания также шёлковое придворное платье с цветочной вышивкой. Его взяли напрокат у Музея моды в Бате.

В целом выставка посвящена не только платьям, но и военной униформе. В общей сложности представлено более 200 предметов из Королевской коллекции.

[Табиш Хан, художественный критик]:«Здесь также много очень величественных портретов королей и королев. А это людям очень интересно. Это очень насыщенная модой выставка. Она рассказывает историю моды через искусство».

Среди картин выделяется портрет королевы Шарлотты в полный рост кисти Томаса Гейнсборо. Обычно он висит в гостиной Виндзорского замка.

Можно здесь увидеть и ювелирные изделия. В частности, кольцо Шарлотты.

[Анна Рейнольдс, куратор выставки]:«Удивительно, что под бриллиантом плоской огранки есть миниатюра. Кольцо подарил Георг III своей жене, королеве Шарлотте, на их свадьбу. И она, очевидно, носила его на мизинце руки вместе со своим обручальным кольцом на безымянном пальце».

А это знаменитый портрет Наполеона кисти Поля Делароша. Он тоже обращает внимание посетителей на моду того времени. Правда, во Франции.

[Анна Рейнольдс, куратор выставки]:«В XVIII веке британской модой восхищались по всей Европе. А до этого времени с XVII века в модных тенденциях лидировала Франция. После этого Британия начала брать верх».

Выставка будет открыта до 8 октября.

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