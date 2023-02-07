Австралиец нашёл и вернул людям семейную реликвию времён Второй мировой войны

Всё началось с того, что врач посоветовал австралийцу Адриану Доусону найти себе хобби, чтобы восстановить душевное..

Всё началось с того, что врач посоветовал австралийцу Адриану Доусону найти себе хобби, чтобы восстановить душевное равновесие. Мужчина взял в руки металлоискатель и начал обследовать всё вокруг своего дома в Джордж-Тауне. Вскоре увлечение перешло в страсть.

Адриан находил разные предметы, в том числе множество монет. Некоторые довольно старые. Например, есть монеты 1826 года.

Но самой интересной находкой стал браслет в виде сердечек. Такие австралийские солдаты присылали родным в годы Второй мировой войны.

[Адриан Доусон, житель Джордж-Тауна]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На браслете написано: «Моей дорогой жене Мэвис от любящего мужа Чарли». Когда-то люди с такими именами жили в доме Адриана. Он разыскал сына супругов и вернул ему браслет.

[Крис Гил, сын владельцев браслета]:

«Это неожиданно, потому что мама и папа никогда не упоминали о браслете. Возможно, мама потеряла его и не хотела об этом говорить».

Мужчина считает, что его мама могла потерять браслет в 40-х годах, работая в саду. Теперь украшение в надёжном месте и станет памятной семейной реликвией для внуков и правнуков Мэвис и Чарли.

Тем временем Адриан продолжает обследовать свой двор, надеясь найти ещё что-то интересное. Его уже приглашают и соседи, которых также увлекли мечты о спрятанных сокровищах.

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