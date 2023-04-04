Под военными казармами в Австралии нашли артефакты колониальных времён

Эти военные казармы в австралийском Хобарте десятилетиями хранили много исторических тайн. Теперь же их начинают раскрывать..

Эти военные казармы в австралийском Хобарте десятилетиями хранили много исторических тайн.

Теперь же их начинают раскрывать археологи. Они обнаружили огромное количество исторических артефактов, проливающих свет на колониальное прошлое, – от костей до старых ботинок.

Находку сделали под офицерской столовой. Всё началось с одного интересного предмета.

[Кейт Хибберт, эколог]:

«Строитель, который работал в столовой, пришёл со старым грязным ботинком и положил его на мой стол. Я просила: «Что это? Что вы делаете?»»

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В целом обнаружили 1800 исторических предметов. Они относятся к тем временам, когда здесь держали каторжников. Их привозили в Австралию с конца XVIII века по начало XIX.

Среди находок – армейская униформа, каторжанская одежда, посуда и пуговицы из кости.

[Дженнифер Джоунс-Траверс, археолог]:

«Они брали коровьи лопатки или рёбра и вырезали круги, подобные этому. В конечном итоге они придавали им нужную форму, чтобы изготовить пуговицу».

Археологи предполагают, что столовая в казармах Хобарта когда-то была местом, где работали портные и сапожники.

Чтобы откопать все артефакты, потребовалось два дня.

[Дженнифер Джоунс-Траверс, археолог]:

«Мы все были в грязи и песке. Я вся была в синяках, но было весело. Это не очень красивое рабочее место, но оно того стоит из-за удивительных предметов, которые там были».

Вещей нашли необычно много. При этом они в хорошем состоянии. Одна из находок – воротник от военной формы, на котором по-прежнему можно прочитать имя солдата.

Теперь археологи расширяют область поисков, чтобы посмотреть, остались ли под казармами другие артефакты.

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