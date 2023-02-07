В небольшой немецкой деревне хотят разместить 400 беженцев

Жители деревни Упаль на севере Германии недовольны планами разместить сотни просителей убежища, в основном сирийских и..

Жители деревни Упаль на севере Германии недовольны планами разместить сотни просителей убежища, в основном сирийских и афганских, рядом с их домами.

Местные власти планируют построить контейнерный лагерь на 400 беженцев на окраине поселка с населением в 500 человек.

Эти планы обеспокоили многих. Тут проживает примерно 150 пожилых, включая женщин. Они говорят, что теперь будет страшно выходить по вечерам. Местные жители также считают, что молодым мигрантам будет тут нечем заняться.

[местная жительница]:

«500 юношей в деревне, где нет никакой инфраструктуры. Чем они будут здесь заниматься? Это сонная деревня. Я сама восемь лет назад выбрала это место, потому что это хороший тихий район, но без инфраструктуры».

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При этом жителям деревни сообщили о планах строить миграционный лагерь уже по факту. Это вызвало всеобщее негодование.

[Тино Шоманн, глава администрации округа]:

«Я всегда заранее информировал жителей и подключал их к решению вопросов. К сожалению, в этот раз это было невозможно».

По данным Министерства внутренних дел Германии, в прошлом году более 244 тысяч человек подали заявление на статус беженца в стране. Это почти на треть больше, чем годом ранее.

Частично это объясняют ухудшением экономических и политических условий в некоторых транзитных странах, таких как Турция, Тунис и Ливия.

Германия регулирует распределение беженцев в соответствии с количеством жителей и налоговыми поступлениями в определённых регионах. Тем не менее, с сентября прошлого года Ассоциация немецких городов неоднократно обращалась к федеральной администрации за дополнительной финансовой поддержкой.

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