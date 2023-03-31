В небольшой мастерской в камбоджийской столице ювелир Тоун Чанта плавит груды гильз. Из них он собирается..

Украшения из гильз: ювелир переплавляет символ войны в память об отце

В небольшой мастерской в камбоджийской столице ювелир Тоун Чанта плавит груды гильз. Из них он собирается сделать украшения.

Мастер решил превращать символы войны во что-то прекрасное в память об отце. Тот погиб во время гражданской войны, которая началась с приходом к власти режима красных кхмеров в 70-х годах прошлого века.

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[Тоун Чанта, ювелир]:«Как камбоджиец я стал жертвой войны, потерял родственников. Теперь мир тоже находится в состоянии войны. Я создаю эти изделия, чтобы показать, что мир не хочет войны, мы все хотим мира. Это также помогает создавать рабочие места в обществе».

В ход идут гильзы от автоматов Калашникова и M-16, собранные на стрельбищах города. Их плавят и заливают в формы. Затем из них создают ювелирные украшения.

Мастер говорит, что ювелирные изделия из гильз ничем не отличаются от украшений из других материалов, таких как золото или серебро. Можно создавать браслеты и ожерелья любой формы и дизайна.

[Тоун Чанта, ювелир]:«Во время войны нам приходилось убегать от пуль, и мы всё время жили в страхе. Мы могли погибнуть в любой момент. Я превращаю эти гильзы в драгоценности, чтобы они стали символом мира».

За неделю в мастерской перерабатывают около пяти килограммов гильз. Из них делают примерно по 20 украшений в день.

[покупательница]:«Мне нравятся кольца и браслеты, потому что все они сделаны вручную. Они совершенно уникальны, ни у кого таких нет. Их также можно передавать будущим поколениям».

Фирменный дизайн – цветок Румдуол. Считается символом Камбоджи.

[покупательница]:«Мне нравятся изделия в форме кхмерского символа, который представляет Камбоджу. Я купила несколько украшений, чтобы носить их или украшать дом».

Творения мастера пользуются популярностью и за границей. В среднем они стоят от 5 до 20 долларов США.

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