В пустыне Перу нашли хорошо сохранившийся череп древнего кашалота

Группа перуанских палеонтологов обнаружила хорошо сохранившийся череп доисторического кашалота. Находку сделали исследователи Музея естественной истории при..
Дата загрузки: 2023-02-17
[Альдо Бенитес-Паломино, палеонтолог]:
«Сегодня кашалоты ограничены тремя видами, которые питаются только кальмарами и мелкой рыбой. Но у этого животного, в отличие от его родственников, были очень развитые зубы и челюсти, как у крупных хищников».
Длина черепа – один метр 30 сантиметров. Из этого сделали вывод, что это был взрослый кашалот длиной до пяти с половиной метров.
[Альдо Бенитес-Паломино, палеонтолог]:
«Это самый хорошо сохранившийся в мире череп (этого вида). Ископаемые останки этих животных находили в океанах последние 150 лет. Проблема в том, что почти всегда это были только зубы и отдельные фрагменты».
Учёные отмечают, что в Перу нашли больше всего останков морских животных, существовавших здесь 8-10 миллионов лет назад. Это позволяет лучше описать экосистему древнего Перуанского моря.
Новый череп уже выставлен в Национальном историческом музее Лимы.
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