Древний саркофаг Рамсеса II впервые за полвека увидят во Франции

Древний саркофаг египетского фараона Рамсеса II впервые за последние 47 лет привезли во Францию. Его выставили..
Дата загрузки: 2023-04-04
Древний саркофаг египетского фараона Рамсеса II впервые за последние 47 лет привезли во Францию. Его выставили на обозрение публики в центре «Гранд-аль» в Париже. Мумия осталась в Каире. Она слишком хрупкая, и перевозить её нельзя.
Рамсес II – один из величайших фараонов Египта. Он правил 66 лет. При нём царство достигло своего расцвета. Это было в XIII веке до нашей эры.
[Бенедикта Лойе, египтолог]:
«Рамсес II – это фараон с большой буквы. Он царь всего великого, который наилучшим образом представил суть египетской монархии. Поэтому он стал легендой, и о нём всегда помнили».
В древности жрецы перезахоранивали Рамсеса II четыре раза, чтобы спасти от расхитителей гробниц. В последний раз саркофаг с мумией спрятали в тайнике, который находится на территории современного археологического комплекса Дейр-эль-Бахри. Останки фараона нашли только в 1881 году.
[Бенедикта Лойе, египтолог]:
«С точки зрения науки это не только саркофаг Рамсеса II, но и исторический документ, который позволяет нам понять, каким беспокойным был период конца Нового царства в Египте».
Саркофаг и мумию Рамсеса II привозили во Францию в 76-м году. Тогда французские специалисты законсервировали останки фараона, чтобы их не уничтожил грибок.
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