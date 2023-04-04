Древний саркофаг Рамсеса II впервые за полвека увидят во Франции

Древний саркофаг египетского фараона Рамсеса II впервые за последние 47 лет привезли во Францию. Его выставили..

Древний саркофаг египетского фараона Рамсеса II впервые за последние 47 лет привезли во Францию. Его выставили на обозрение публики в центре «Гранд-аль» в Париже. Мумия осталась в Каире. Она слишком хрупкая, и перевозить её нельзя.

Рамсес II – один из величайших фараонов Египта. Он правил 66 лет. При нём царство достигло своего расцвета. Это было в XIII веке до нашей эры.

[Бенедикта Лойе, египтолог]:

«Рамсес II – это фараон с большой буквы. Он царь всего великого, который наилучшим образом представил суть египетской монархии. Поэтому он стал легендой, и о нём всегда помнили».

В древности жрецы перезахоранивали Рамсеса II четыре раза, чтобы спасти от расхитителей гробниц. В последний раз саркофаг с мумией спрятали в тайнике, который находится на территории современного археологического комплекса Дейр-эль-Бахри. Останки фараона нашли только в 1881 году.

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[Бенедикта Лойе, египтолог]:

«С точки зрения науки это не только саркофаг Рамсеса II, но и исторический документ, который позволяет нам понять, каким беспокойным был период конца Нового царства в Египте».

Саркофаг и мумию Рамсеса II привозили во Францию в 76-м году. Тогда французские специалисты законсервировали останки фараона, чтобы их не уничтожил грибок.

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