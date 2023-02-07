Учёные: озеленение городов сократит смертность от летней жары

Смертность от летней жары может сократиться на треть, если большие города станут зеленее. Такой вывод сделали..
Дата загрузки: 2023-02-07
Смертность от летней жары может сократиться на треть, если большие города станут зеленее. Такой вывод сделали учёные в своём новом исследовании.
Они изучили статистические данные 93 европейских городов. Выяснилось, что в среднем только 15% городского пространства занято деревьями. Из-за этого в мегаполисах температура воздуха на полтора-два градуса выше, чем в сельской местности. Причина – в сильно прогревающемся асфальте, а также в транспорте, которого стало слишком много.
Исследователи считают, что, увеличив площадь городских посадок до 30%, можно снизить летнюю температуру и спасти немало жизней.
В испанской Барселоне когда-то были мягкими и зима, и лето. В последние десятилетия всё изменилось. Так, прошлым летом в городе зафиксировали 120 слишком тёплых ночей, когда температура превышала 20 градусов по Цельсию. При этом 2022-й стал самым жарким годом в Испании за всю историю наблюдений.
В Барселоне растёт примерно 250 тысяч деревьев. Они занимают 25% городской территории. Власти планируют озеленить ещё 5% города.
[Колома Рулл, член городского совета Барселоны]:
«Дело не только в процентном соотношении, но и в качестве зелёных насаждений. Нам нужны деревья с большой и мощной кроной, нужны разные виды деревьев. Мы уже идём к этой цели и обязательно озеленим 30% города. Но главное – достичь этого с максимальной пользой для экосистемы».
Впрочем, специалистам предстоит решить немало проблем.
[Марк Ньювенхейсен, директор по городскому планированию]:
«В таком городе, как Барселона, где всё плотно застроено, будет трудно найти место для посадки деревьев. Для этого понадобятся какие-то кардинальные изменения. Например, где-нибудь убрать асфальтное покрытие».
Десять лет назад в Барселоне начали строить подземную развязку автомагистрали взамен той, что была построена на поверхности в 70-х годах. По окончании работ над ней разобьют парк, который станет самым большим в городе. Ещё один парк появится вдоль старой железной дороги.
В своём исследовании учёные отмечают, что в более зелёных городах у людей лучше здоровье. Они реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Кроме того, у детей и пожилых улучшаются когнитивные функции.
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