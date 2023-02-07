Учёные: озеленение городов сократит смертность от летней жары

Смертность от летней жары может сократиться на треть, если большие города станут зеленее. Такой вывод сделали..

Смертность от летней жары может сократиться на треть, если большие города станут зеленее. Такой вывод сделали учёные в своём новом исследовании.

Они изучили статистические данные 93 европейских городов. Выяснилось, что в среднем только 15% городского пространства занято деревьями. Из-за этого в мегаполисах температура воздуха на полтора-два градуса выше, чем в сельской местности. Причина – в сильно прогревающемся асфальте, а также в транспорте, которого стало слишком много.

Исследователи считают, что, увеличив площадь городских посадок до 30%, можно снизить летнюю температуру и спасти немало жизней.

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В испанской Барселоне когда-то были мягкими и зима, и лето. В последние десятилетия всё изменилось. Так, прошлым летом в городе зафиксировали 120 слишком тёплых ночей, когда температура превышала 20 градусов по Цельсию. При этом 2022-й стал самым жарким годом в Испании за всю историю наблюдений.

В Барселоне растёт примерно 250 тысяч деревьев. Они занимают 25% городской территории. Власти планируют озеленить ещё 5% города.

[Колома Рулл, член городского совета Барселоны]:

«Дело не только в процентном соотношении, но и в качестве зелёных насаждений. Нам нужны деревья с большой и мощной кроной, нужны разные виды деревьев. Мы уже идём к этой цели и обязательно озеленим 30% города. Но главное – достичь этого с максимальной пользой для экосистемы».

Впрочем, специалистам предстоит решить немало проблем.

[Марк Ньювенхейсен, директор по городскому планированию]:

«В таком городе, как Барселона, где всё плотно застроено, будет трудно найти место для посадки деревьев. Для этого понадобятся какие-то кардинальные изменения. Например, где-нибудь убрать асфальтное покрытие».

Десять лет назад в Барселоне начали строить подземную развязку автомагистрали взамен той, что была построена на поверхности в 70-х годах. По окончании работ над ней разобьют парк, который станет самым большим в городе. Ещё один парк появится вдоль старой железной дороги.

В своём исследовании учёные отмечают, что в более зелёных городах у людей лучше здоровье. Они реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции. Кроме того, у детей и пожилых улучшаются когнитивные функции.

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