Археологи показали «элитный жилой район», найденные в Чичен-Ице в Мексике

Мексиканские археологи представили несколько сооружений и скульптурных элементов, найденных в Чичен-Вьехо. Этот район находится на территории..

Мексиканские археологи представили несколько сооружений и скульптурных элементов, найденных в Чичен-Вьехо. Этот район находится на территории древнего города Чичен-Ица на полуострове Юкатан.

По мнению учёных, эти сооружения – часть жилых строений, которые были домом для знатных горожан. Комплекс состоит из входной арки, Дома улиток, Дома Луны и других строений. Здесь также есть сооружение в виде черепахи.

[Франсиско Перес Руис, археолог]:

«Это жилой район. В Чичен-Ице раньше не было подобных находок. <…> Это первый такой комплекс. В нём жил правитель со своей семьёй».

В ближайшем будущем Чичен-Вьехо откроют для посетителей.

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Чичен-Ица была политическим и культурным центром индейцев майя. Её основали примерно в 455 году нашей эры. В X веке город захватили тольтеки. А в 1178 году Чичен-Ицу разгромили объединённые войска трёх городов-государств – Майяпана, Ицмаля и Ушмаля.

Археологи нашли на территории Чичен-Ицы храмы, стадионы, обсерваторию и природный колодец – сенот. Раскопки продолжаются, и учёные надеются на новые открытия.

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