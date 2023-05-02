В Перу вернулись 180 исторических артефактов, ранее вывезенных за границу

Старинные картины, редкие монеты и исторические документы. В Перу вернулись десятки артефактов, которые когда-то были вывезены..

Старинные картины, редкие монеты и исторические документы. В Перу вернулись десятки артефактов, которые когда-то были вывезены за границу.

В числе этих ценностей – три картины школы Куско. Эта католическая художественная традиция сложилась в колониальный период. При этом из Куско она распространилась и на другие андские города.

Также удалось вернуть две рукописи вице-королей и документ, подписанный Симоном Боливаром. Это политик в XIX веке вёл войну за независимость испанских колоний в Америке.

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Кроме того, в Перу вернулись 170 монет эпохи вице-королевства и первых дней Республики, четыре археологических экспоната и статуэтки.

[София дель Кастильо, археолог]:

«Мы вернули (в страну) более 180 культурных ценностей. Очень важно, что теперь у нас есть такие артефакты, как документ 1824 года, подписанный Симоном Боливаром, и три картины школы Куско».

Раньше все эти экспонаты хранились в Испании, Германии, Великобритании, Швейцарии, Аргентине и США. За последние четыре года в Перу вернулись почти 2000 археологических артефактов и исторических документов.

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