В австралийском городке продублировали вывески магазинов шрифтом Брайля

6-летний австралиец Пэдди Уоллес учится читать и писать. Мальчик незрячий, поэтому осваивает шрифт Брайля.

[Пэдди Уоллес, слепой]:

«Кладу на поверхность пальцы и продвигаю их вдоль (строки)».

Пэдди живёт в небольшом городке Темора на юго-востоке Австралии. В таких регионах получить специализированную помощь в обучении непросто. Но Пэдди повезло. К нему приехали преподаватели из другого города.

[Линетт Уилсон, сотрудница Департамента образования]:

«Мы рассказываем школьникам, как важно учиться чтению и письму. То же самое касается слепых людей. Это раскрывает их творческий потенциал, даёт пространство для воображения».

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Мама незрячего мальчика благодарит специалистов за их труд. Она также решила помочь другим незрячим жителям Теморы. Кристи Уоллес собрала команду волонтёров, чтобы сделать надписи шрифтом Брайля и продублировать ими все вывески в центре города. К проекту присоединились более ста местных компаний.

[Венди Маккроун, волонтёр]:

«Так любой человек с нарушением зрения может прогуляться по нашей главной улице и наощупь определить, где какие магазины».

Пэдди уже запросто читает такие маленькие вывески.

[Кристи Уоллес, мама слепого мальчика]:

«Это подарок, который мы получаем каждый раз, когда идём по центральной улице».

Шрифт Брайля был создан 200 лет назад. Современные технологии во многом облегчили жизнь слепых. Появились аудиокниги, а также программы и приложения, которые озвучивают тексты. Однако и шрифт Брайля не теряет актуальности.

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