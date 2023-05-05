Рыбное филе из пробирки. Израильская компания печатает на 3D-принтере продукт, который, как она утверждает, выращивает из..

Рыбное филе, выращенное в лаборатории из живых клеток, печатают на принтере

Рыбное филе из пробирки. Израильская компания печатает на 3D-принтере продукт, который, как она утверждает, выращивает из живых клеток в лаборатории.

Steakholder Foods сотрудничает с сингапурской Umami Meats. Они извлекают клетки из морского окуня, выращивая из них мышцы и жир. Затем массу разбавляют растительными ингредиентами, поскольку сырьё в чистом виде слишком дорогое, чтобы соответствовать цене морепродуктов.

Массу добавляют в специальный 3D-принтер, а он печатает филе, которое по структуре почти идентично настоящему.

[Арик Кауфман, исп. директор Steakholder Foods]:

«Конечный продукт не содержит антибиотиков, и я предполагаю, что в будущем мы осознаем, как эти культивируемые мясные продукты полезны для здоровья».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Когда филе жарят и приправляют, его сложно отличить от настоящей рыбы.

[Мэгуми Эвигейл Йоситоми, глава Японской ассоциации клеточного сельского хозяйства]:

«На вкус почти то же самое, те же ощущения, что и от рыбы, ощущение текстуры рыбы во рту. Я также поражена сочностью и маслянистым вкусом».

Со временем сложность и уровень продукции будут выше, а стоимость производства наоборот снизится.

Процесс создания рыбы проще, чем говядины, но есть некоторые сложности. Так, стволовые клетки коров широко изучали, но о рыбе известно гораздо меньше.

Сейчас умеют производить филе из клеток морского окуня и угря. В ближайшие месяцы надеются добавить ещё три исчезающих вида.

[Михир Першад, генеральный директор Umami Meats]:«Цель в том, чтобы на одном и том же оборудовании производить продукцию из разных клеток».

В последнее время внимание привлекли лабораторные курица и говядина. Экологи говорят, что они помогут избежать загрязнения от сельского хозяйства и убивать меньше животных. При этом морепродукты сегодня пока создают единицы.

Компания Steakholder Foods планирует начать поставки продукции на международный рынок уже в следующем году. Начнёт с Сингапура, США и Японии.

Короткая ссылка на эту страницу: