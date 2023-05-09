Это крупнейшее в Европе здание, напечатанное на 3D-принтере. По крайней мере, так утверждает владелец компании, который..

В Германии появится крупнейшее в Европе здание, напечатанное на принтере

Это крупнейшее в Европе здание, напечатанное на 3D-принтере. По крайней мере, так утверждает владелец компании, который создаёт его в южно-немецком городе Гейдельберг.

По словам Ганса-Йорга Крауса, на стройке может быть всего два человека, чтобы просто следить, что всё идёт по плану.

Десятки людей заменил один гигантский принтер. Он накладывает слои цемента друг на друга, следуя архитектурному проекту.

[Ганс-Йорг Краус, директор Kraus Gruppe]:

«Мы печатаем это здание длиной 55 метров, шириной 11 метров и высотой 9 метров всего за 140 рабочих часов. Всё это происходит всего с двумя людьми на стройке. Их всего двое, иногда трое».

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Впрочем, глава компании пока сомневается, что подобные машины в будущем будут массово использовать на стройках.

[Ганс-Йорг Краус, директор Kraus Gruppe]

«Я убеждён, что у 3D-печати большое будущее. В то же время не стоит полагать, что в будущем всё будут строить только так. Скорее, мы здесь пытаемся понять, жизнеспособен ли этот метод, и как его будут использовать в будущем».

Печатанием домов на 3D-принтерах занимаются уже не первый год. Так, в 2015-м голландская компания Dus Architects напечатала специальные блоки, из которых возвела дом в Амстердаме. При этом использовала биопластик.

Этим проектом архитекторы хотели показать, что создавать дома можно практически без строительного мусора.

Тем временем, в том же году китайская фирма WinSun продемонстрировала в индустриальном парке Сучжоу пятиэтажный многоквартирный дом. Он был напечатан на 3D-принтере с использованием переработанных материалов.

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