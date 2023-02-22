Страусиные перья и летающие апельсины: в бельгийский Бенш вернулся весёлый карнавал

Барабанная дробь и стук деревянных башмаков по мостовой. По улицам бельгийского городка Бенш идёт необычная процессия...

Барабанная дробь и стук деревянных башмаков по мостовой. По улицам бельгийского городка Бенш идёт необычная процессия. Каждый участник играет роль главного карнавального героя по имени Жиль.

Вот уже 800 лет он выполняет одни и те же задачи: отгоняет злых духов веником из веток ивы, призывает весну и, конечно, удачу. Стать Жилем – большая честь. Роль забавного героя исполняют сотни мужчин, юношей и мальчиков.

[участник карнавала]:

«Это у нас в крови. Традиции карнавала в Бенше текут по нашим венам. Два года без карнавала были душераздирающими. Мы все грустили. Сейчас на празднике много людей. Погода хорошая. Важно возобновить карнавал. Фольклор для Бенша важен».

Прогнав злых духов, Жиль надевает тяжёлую шляпу со страусиными перьями и разбрасывает апельсины. Поймать его – к счастью. Отказаться – оскорбить Жиля.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[зрительница]:

«Я видела, что нескольким людям апельсины ударили по голове. Удивляюсь, как в меня ещё не попало».

Карнавальные празднества длятся три дня. Их устраивают перед Пепельной средой, когда начинается Великий пост. Как зародился карнавал в Бенше, доподлинно не известно. Но он считается одним из лучших в Валлонии. 20 лет назад его признали шедевром нематериального наследия человечества.

Короткая ссылка на эту страницу: