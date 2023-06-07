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Яркая вышивка и массивные украшения: бренд одежды хранит традиции афганской моды

Яркая вышивка и массивные украшения: бренд одежды хранит традиции афганской моды

Яркие узоры на ткани, замысловатые серебряные украшения и тонкий звон колокольчиков, звучащий при каждом шаге модели...

Дата загрузки: 2023-06-08

Яркая вышивка и массивные украшения: бренд одежды хранит традиции афганской моды
Яркие узоры на ткани, замысловатые серебряные украшения и тонкий звон колокольчиков, звучащий при каждом шаге модели.

Это наряд, который предлагает небольшой интернет-бренд модной одежды. В высокую моду он привносит наследие и традиции Афганистана.

Основательница Avizeh – Марина Хан, работающая в Дубае. Говорит, что её главная цель – добиться того, чтобы Афганистан ассоциировали не только с войной, но и с прекрасной культурой.

[Марина Хан, основательница бренда Avizeh]:
«Речь шла не только о продаже ювелирных изделий или о создании бренда – речь шла скорее об изменении взгляда на Афганистан. Это не только война, но и прекрасная культура и традиции. Я говорю не только о художественном стиле, но и о стиле высокой моды».

Наряды Хан элегантны, красочны и полны истории. Бренд Avizeh, что означает «подвеска», был создан в 2014 году. Первоначально он был ориентирован исключительно на ювелирные изделия. Сейчас дизайнер работает с командой более чем из 40 женщин.

Многие из них живут в лагерях беженцев в Пакистане, поскольку в 2021 бежали из страны после захвата власти «Талибаном» – группировкой, запрещённой в России и других странах.

Вместе они сохраняют афганское наследие.

[Лейла Сидики, модель]:
«Думаю, нам важно иметь возможность представить, кто мы есть. Наша мода со столетней, а может даже тысячелетней историей отражает то, кем мы являемся».

Многие работницы Хан – единственные кормильцы в семье.

[Марина Хан, основательница бренда Avizeh]:
«Я пыталась найти новые пути, но всегда появлялись преграды. Общество там довольно консервативное. Оно не даёт женщине лидирующей роли. Я хотела, чтобы женщины получили определённую свободу, чтобы деньги шли непосредственно им. Наконец, после долгого пути я могу сказать, что пришла к этому».

В одном из исторических районов Дубая ещё одна женщина Эльхам Хайралла сохраняет местную традицию ковроткачества.

[Эльхам Хайралла, мастер по ковроткачеству]:
«Всё, что напоминает человеку о том, кто он и откуда пришёл, всё, что напоминает людям об искусстве и красоте наследия, вызывает у меня огромную гордость».

Яркие ковры Эльхам – идеальный фон для фотосессий нарядов, которые создаёт Марина.
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