Тысячи путешественников со всего мира стекаются в Лондон в преддверии коронации Карла III. А местная туриндустрия..

Королевское меню и праздничный декор: как меняется туриндустрия в Лондоне

Тысячи путешественников со всего мира стекаются в Лондон в преддверии коронации Карла III. А местная туриндустрия делает всё, чтобы превратить их поездку в праздник и позволить прикоснуться к традициям британских монархов.

В знаменитом лондонском автобусе можно совершить экскурсию по городу и одновременно насладиться королевским послеобеденным чаем. Меню составил бывший королевский дворецкий.

[туристка из Бельгии]:

«Коронация Карла III – такое выпадает раз в жизни. И это также отличная возможность для нас отпраздновать (день рождения моей мамы за королевским чаем)».

Лондонские отели также не отстают: украшают фасады зданий копиями коронационных регалий и предлагают королевские меню в ресторанах.

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[Салли Бек, генеральный менеджер отеля Royal Lancaster]:

«Любимый чай короля – дарджилинг. К нему мы печём торт с таким же названием. А ещё у нас есть изумительный сливовый пирог «Дамсон». Король любит собирать сливы со своих деревьев».

По мнению представителей туриндустрии, иностранных гостей привлекает всё, что связано с королевской семьёй.

[Лука Вирджилио, генеральный менеджер отеля Dorchester]:

«Этот город помогает рассказать прекрасную сказку о королевских особах и обо всём, что их окружает. Так что люди проявляют большую любознательность. И у нас забронированы уже все номера».

Коронация Карла III помогает вдохнуть новые силы в туристическую отрасль. Она сильно пострадала за два года пандемии. Убытки достигли почти 150 миллиардов фунтов стерлингов.

В прошлом году Великобританию посетили почти 30 миллионов человек. При этом празднование платинового юбилея Елизаветы II дополнительно привлекло более двух с половиной миллионов туристов. Ожидается, что коронация Карла III произведёт аналогичный эффект.

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