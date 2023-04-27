Королевское меню и праздничный декор: как меняется туриндустрия в Лондоне

Тысячи путешественников со всего мира стекаются в Лондон в преддверии коронации Карла III. А местная туриндустрия..
Дата загрузки: 2023-04-28
Тысячи путешественников со всего мира стекаются в Лондон в преддверии коронации Карла III. А местная туриндустрия делает всё, чтобы превратить их поездку в праздник и позволить прикоснуться к традициям британских монархов.
В знаменитом лондонском автобусе можно совершить экскурсию по городу и одновременно насладиться королевским послеобеденным чаем. Меню составил бывший королевский дворецкий.
[туристка из Бельгии]:
«Коронация Карла III – такое выпадает раз в жизни. И это также отличная возможность для нас отпраздновать (день рождения моей мамы за королевским чаем)».
Лондонские отели также не отстают: украшают фасады зданий копиями коронационных регалий и предлагают королевские меню в ресторанах.
[Салли Бек, генеральный менеджер отеля Royal Lancaster]:
«Любимый чай короля – дарджилинг. К нему мы печём торт с таким же названием. А ещё у нас есть изумительный сливовый пирог «Дамсон». Король любит собирать сливы со своих деревьев».
По мнению представителей туриндустрии, иностранных гостей привлекает всё, что связано с королевской семьёй.
[Лука Вирджилио, генеральный менеджер отеля Dorchester]:
«Этот город помогает рассказать прекрасную сказку о королевских особах и обо всём, что их окружает. Так что люди проявляют большую любознательность. И у нас забронированы уже все номера».
Коронация Карла III помогает вдохнуть новые силы в туристическую отрасль. Она сильно пострадала за два года пандемии. Убытки достигли почти 150 миллиардов фунтов стерлингов.
В прошлом году Великобританию посетили почти 30 миллионов человек. При этом празднование платинового юбилея Елизаветы II дополнительно привлекло более двух с половиной миллионов туристов. Ожидается, что коронация Карла III произведёт аналогичный эффект.
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